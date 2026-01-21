B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon

Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon

Selen Osmanoglu
21 ian. 2026, 12:37
Alerta în Olt. Gripa provoacă primele victime în acest sezon
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Detalii despre decese
  2. Cazurile de gripă în județul Olt
  3. Recomandări pentru populație

Direcția de Sănătate Publică Olt a anunțat primele decese cauzate de gripă în acest sezon, deși numărul cazurilor raportate a scăzut semnificativ față de săptămâna precedentă. Ambele decese sunt la persoane cu vârsta peste 65 de ani și s-au produs în spital.

Detalii despre decese

Primul deces a avut loc pe 17 ianuarie: o femeie de 72 de ani, din mediul rural, nevaccinată antigripal și cu condiții medicale preexistente, a murit după ce a fost infectată cu virusul gripal tip A subtip H1 pdm09, conform Adevărul.

Al doilea deces s-a înregistrat pe 19 ianuarie, la o femeie de 100 de ani, vaccinată antigripal, dar cu afecțiuni medicale multiple, care a contractat virusul gripal tip A subtip H3. Starea sa s-a degradat rapid, survenind decesul.

Cazurile de gripă în județul Olt

În perioada 12-18 ianuarie 2026, au fost raportate 112 cazuri confirmate de gripă, aproximativ jumătate necesitând internare. Numărul este de peste două ori mai mic față de săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 254 cazuri (58 necesitând internarea).

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la categoria de vârstă 0-19 ani, cu 20 de cazuri doar la copiii între 2 și 4 ani. La cabinetele medicale, pacienții cu afecțiuni respiratorii acute au continuat să fie numeroși, fiind raportate 696 cazuri (33 internări). În plus, cazurile complicate cu pneumonie au rămas ridicate: 299 cazuri, dintre care 55 necesită spitalizare.

Rezultatele testelor antigenice rapide indică că în 683 de cazuri a fost vorba de virus gripal tip A. De la debutul sezonului gripal, prin metoda RT-PCR, au fost confirmate patru cazuri: două cu virus gripal tip A subtip H3 (din care un deces), unul cu virus gripal tip A subtip H1 pdm09 (deces), și unul cu virus gripal tip A nesubtipat.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă prezentarea la medic la primele simptome respiratorii pentru stabilirea indicațiilor terapeutice și investigațiilor suplimentare.

Purtarea măștii rămâne cea mai eficientă măsură dacă trebuie să ne deplasăm în comunitate cu simptome. De asemenea, igiena riguroasă, spălarea mâinilor după contact cu suprafețe sau persoane bolnave, evitarea aglomerațiilor și a contactului cu persoanele infectate pot preveni îmbolnăvirea.

Medicii recomandă în continuare vaccinarea antigripală, estimând că gripa va circula până în primăvară. Până acum, în județul Olt s-au vaccinat 35.910 persoane, dintre care peste 330 în ultima săptămână.

