Alexandru Rafila: „Oameni care au blocat investițiile vin să ne întrebe de ce nu am făcut 8 spitale regionale, în condițiile în care noi facem 3 și ei nu au făcut niciunul”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat duminică în emisiunea Selectiv, cu Dan Bucura, că încă din 2007 se discută despre construcția de spitale noi în România. Deși de-a lungul timpului s-au făcut numeroase studii de fezabilitate pe banii românilor, nu a fost începută construcția niciunui spital, a subliniat Alexandru Rafila:

„Eu sunt puțin mai vârstnic și cunosc această poveste legată de spitale, ea a început ăn 2007, nu era guvernarea PSD atunci. Nu vreau să fac niciun fel de pasare de responsabilitate dar trebuie oamenii să cunoască totuși un pic realitatea și atunci ne-am trezit cu opt spitale regionale, cu o mulțime de alte spitale orășenești, județene, și așa mai departe. Au fost multe, au fost peste 40 de studii de fezabilitate pe care le-am plătit cu toții care nu au mai ajuns niciodată la finalizare. Asta e istorie, nu are niciun fel de importanță. Dacă stăm prea mult legați de istorie nu o să facem nimic nici în prezent, nici în viitor. Suntem mai pragmatici la Ministerul Sănătății, construim spitale, ele au prins contur și construim mai multe categorii de spitale”.

Alexandru Rafila a prezentat care este stadiul construcției celor trei spitale regionale și a spitalelor pentru marii arși:

„Construim spitalele regionale. Sunt cele 3: Iași, Cluj, Craiova. Pentru toate trei, timp de un an de zile s-a terminat proeictul tehnic care e foarte complex, care înseamnă obținerea tuturor aprobărilor pentru construirea efectivă a spitalului. În această toamnă va începe prima cupă de excavator la spitalul regional din Iași, în primăvară la Cluj și ulterior la Craiova.

În afară de aceste spitale sunt cele din PNRR care se cosntruiesc la Bistrița, de exemplu sau la spitalul Agrippa Ionescu, o să vedeți că acolo se construiește, au ieșit din pământ spitalele și lucrul acesta se întâmplă în multe alte locuri.

Construim cele trei mari centre de arși: la Timișoara se construiește, este avansat, la București, la Spitalul Grigore Alexandrescu și la Târgu Mureș. E vorba despre trei centre care sunt finanțate de la Banca Mondială și care, când am ajuns la sfârșitul anului 2021 la Minister părea că nu se vor mai construi”.

Alexandru Rafila a mai spus că atunci când a preluat mandatul la Ministerului Sănătății a găsit proiectele celor trei spitale blocate:

„Când am venit noi în noiembrie 2021 la Minister am găsit toate cele trei proeicte îngropate efectiv și aparent fără nicio speranță și a trebuit să renegociem cu Banca Mondială împrumutul, am beneficiat clar de sprijinul Guvernului în acest sens, încât nu numai să începem din nou proiectul dar să îl și facem.

Nu cred că mai ajungem la nivelul acesta de demagogie absolut scârboasă, încât oameni care au blocat investițiile în sistemul de Sănătate de mai mulți ani, vin acuma să ne întrebe de ce nu am făcut 8 spitale regionale, în condițiile în care noi facem 3 și ei nu au făcut niciunul. Mi se pare exagerat și lipsit de orice fel de moralitate”, a precizat Alexandru Rafila.