Mare parte dintre persoanele care se confruntă cu migrene se grăbesc să ia medicamente care să le amelioreze durerea, dar nu se gândesc ce pot face pe viitor ca să prevină astfel de episoade. Răspunsul este simplu: evitarea unor alimente.

Cuprins:

Ce alimente pot cauza migrene Băutura care poate provoca dureri de cap

Ce alimente pot cauza migrene

Multă lume știe alimentele pe care ar trebui să le consume pentru o bună funcționare a organismului, dar nu și ce produse ar trebui să evite pentru a preveni afectarea acestuia. Cel mai greu sunt de identificat acele alimente care par sănătoase, dar care, în realitate, au efecte negative nebănuite asupra corpului.

De exemplu, sortimentele de cu un conținut crescut de tiramină pot fi cauza durerilor de cap. Printre acestea se numără brânza albastră, cheddar sau chiar feta. De asemenea, murăturile și produsele fermentate, precum sosul de soia, pot provoca migrene, conform .

Cunoscute pentru benefiicile lor, citricele pot provoca, de asemenea, dureri de cap din cauza acidului citric.

Este foarte important ca toate aceste alimente să fie consumate cu moderație, iar în cazul în care observați că vreunul dintre ele vă provoacă migrene, să încercați să-l scoateți din alimentație.

Băutura care poate provoca dureri de cap

Nu doar alimentele pot fi cauza ascunsă a unei migrene, ci și băuturile. , de exemplu, poate provoca dureri de cap atât celor care o consumă, cât și celor care obișnuiau să o consume constant și au renunțat brusc la acest obicei. În cel de-al doilea caz, este nevoie de puțin timp pentru ca organismul să se obișnuiască cu absența cofeinei.