Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!

Mare atenție la acest aliment. Mulți români consumă pateu aproape zilnic, fără să știe că poate deveni periculos pentru sănătatea oaselor. Specialiștii avertizează că produsele din ficat, inclusiv pateul, conțin cantități mari de vitamina A.
Deși e esențială pentru organism, vitamina A în exces poate:
Persoanele aflate la menopauză, femeile însărcinate și cei care iau suplimente cu vitamina A trebuie să acorde o atenție sporită. Un nivel prea ridicat al acestei vitamine poate diminua și eficiența vitaminei D, făcând oasele mai fragile, potrivit Cancan.
Vestea bună este că există surse sigure de vitamina A. Fructele și legumele bogate în beta-caroten, cum sunt morcovii, spanacul, dovleacul, cartoful dulce sau mango, oferă organismului necesarul de nutrienți într-un mod echilibrat, fără riscuri pentru sănătatea osoasă.
În paralel, un studiu recent a arătat beneficiile unui alt aliment, și anume, avocado. Cercetătorii au descoperit că adulții care au consumat avocado zilnic, timp de șase luni, au raportat un somn mai profund și mai odihnitor comparativ cu cei care l-au mâncat doar ocazional.
Pe un eșantion de 969 de persoane, diferențele cele mai mari au fost observate în calitatea generală a somnului și în durata fazelor de somn profund, esențiale pentru regenerarea organismului.