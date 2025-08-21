Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!

Mare atenție la acest aliment. Mulți români consumă aproape zilnic, fără să știe că poate deveni periculos pentru sănătatea oaselor. Specialiștii avertizează că produsele din , inclusiv pateul, conțin cantități mari de vitamina A.

Ce efecte negative are consumul în exces de vitamina A

Deși e esențială pentru organism, vitamina A în exces poate:

stimula resorbția osoasă ,

, împiedica formarea de țesut osos nou,

crește riscul de osteoporoză și fracturi, mai ales odată cu vârsta.

Cine trebuie să fie mai atent

Persoanele aflate la menopauză, femeile însărcinate și cei care iau suplimente cu vitamina A trebuie să acorde o atenție sporită. Un nivel prea ridicat al acestei vitamine poate diminua și eficiența vitaminei D, făcând oasele mai fragile, potrivit .

Ce alternative sănătoase există

Vestea bună este că există surse sigure de vitamina A. Fructele și legumele bogate în beta-caroten, cum sunt morcovii, spanacul, dovleacul, cartoful dulce sau mango, oferă organismului necesarul de nutrienți într-un mod echilibrat, fără riscuri pentru sănătatea osoasă.

Avocado și efectele neașteptate asupra somnului

În paralel, un studiu recent a arătat beneficiile unui alt aliment, și anume, avocado. Cercetătorii au descoperit că adulții care au consumat avocado zilnic, timp de șase luni, au raportat un somn mai profund și mai odihnitor comparativ cu cei care l-au mâncat doar ocazional.

Pe un eșantion de 969 de persoane, diferențele cele mai mari au fost observate în calitatea generală a somnului și în durata fazelor de somn profund, esențiale pentru regenerarea organismului.