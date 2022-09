Alina Bădic, despre cum să îți vindeci Karma cu Neptun în Pești: „A înțelege este până la urmă scopul astrologiei”

Alina Bădic a vorbit despre menținerea echilibrului interior, precum și despre ce este de fapt Karma, cum și când acționează ea. De asemenea, aceasta a adus în discuție și .

Alina Bădic: Avem șansa de a ști foarte exact cine am fost în ultimele vieți

„Vă întrebați vreodată cu ce bagaj veniți din existențele anterioare? Ce ați făcut altădată și cum puteți repara o potențială faptă rea … Ce este de fapt Karma, Cum și Când acționează Ea? Din fericire, trăim momente de mare forță, care activează ceea ce am trimis în Univers altădată, chiar dacă la naștere memoria existenței noastre trecute s-a șters. Perioada permite însă prin „zile portal” și prin intersecții de natură subtilă, corelate direct cu astralul descărcări puternice, care activează conexiuni ce ne pun în fața Oglinzii a ceea ce am făcut în trecut”, a precizat Alina Bădic pe .

În ceea ce privește poziționarea unei persoane față de Univers, Alina Bădic a spus: „Nu ne rămâne decât să analizăm cu detașare evenimentele cu care ne intersectăm și mai ales ceea ce ne agresează major în această perioadă. Cu Neptun în cea mai relevantă poziție din punct de vedere al descărcărilor karmice din ultimii 200 de ani, mai exact pe avem șansa de a ști foarte exact cine am fost în ultimele vieți și ce am făcut, dacă am lucrat pentru misiunea noastră karmică pozitiv sau dacă ne-am împotrivit planului Divin”.

Alina Bădic: A înțelege este până la urmă scopul astrologiei

Cei care se confruntă cu așa ceva trebuie să analizeze tipul de eveniment sau de agresiune care persistă în viața lor în această perioadă.

„Acesta este cu adevărat Mentorul nostru spiritual. Este ca și când Universul vorbește cu noi într-un limbaj concret, acela al trimiterii unor „acțiuni mesager” clare prin care ne atrage atenția unde ne dorește mai buni”, a scris Alina Bădic.

Referitor la ceea ce ne face vulnerabili în această perioadă, precum și gândurile care ne agresează, Alina Bădic a explicat: „Nu riposta! Nu te revolta! Acceptă o realitate care îți dă șansa de a fi mai bun, de a înțelege consecințele propriilor greșeli. A înțelege este până la urmă scopul astrologiei, a descifra algoritmii și intersecțiile absolut firești la care suntem supuși, cât și eficiența accesului la informații.

Deși schimbat ca și context, ca acum 165 de ani… cu aceeași invitație de transformare totală. De neignorat, cu o tenacitate năucitoare ne arată în fiecare moment punctele noastre vulnerabile, în speranța de a ne ajuta să constatăm singuri care este elementul din viața noastră prin care ne-am îndepărtat fundamental de noi înșine și ca atare de Divinitate”.