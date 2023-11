Alina Bădic explică modul în care „putem să ne accesăm norocul pentru anul următor” (VIDEO)

Putem să ne accesăm norocul pentru anul următor în ultima zi din an, a spus astrologul Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „360 de grade”, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Alina Bădic, pe B1 TV: Ultima zi din an vine cu un factor de noroc

Întrebată despre retrospecția de la , Alina Bădic a explicat: „Putem face orice la sfârșitul acestui an, orice, să ne distrăm, să ne întâlnim cu prietenii, să călătorim, dar dacă nu vom face, cu Saturn și Neptun în semnul Peștilor (…), o analiză a ceea ce am făcut pe tot parcursul anului, mai exact unde au fost momentele de cumpănă, unde s-a greșit, unde mai greșim încă și mai putem corecta, care sunt punctele de forță, care ne sunt slăbiciunile, la ce slăbiciuni-vicii am renunțat, la ce slăbiciuni-vicii mai trebuie să renunțăm, unde am făcut greșeli…”.

„A identifica greșeli și ale recunoaște nu este o rușine (…). Gradul de sinceritate contează foarte mult la acest sfârșit de an, recunoștința față de toți oamenii care ne-au ajutat la un moment dat (…). Acum se fac niște asocieri între persoane între care există foarte multă compatibilitate. Este absolut imposibil să mai existe relaționare meschină, sau, chiar dacă există, este foarte neplăcută, se vede”, a continuat astrologul.

„Chiar și ultima zi din an este o zi foarte puternică. Ea vine cu un factor de noroc. Putem să ne accesăm norocul pentru anul următor în ultima zi din an, gândindu-ne asupra zonelor unde am muncit foarte mult, unde suntem foarte buni, dându-le așa o atenție deosebită”, a mai spus Alina Bădic.