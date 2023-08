Alina, fata ucisă în Mangalia a avut o copilărie chinuită: ”L-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist...”

Alina provenea dintr-o familie săracă cu cinci copii și a fost nevoită să plece de acasă din cauza bătăilor crunte primite de la tatăl său. Cu toate că mediul nu o ajuta, fata avea rezultate strălucite la învățătură.

Cu doar câteva zile înainte să fie ucisă, i s-a plâns mătușii sale că prietena ei cea mai bună se poartă urât cu ea

Mama Alinei fugise de acasă cu sora ei mai mică, din cauza bătăilor repetate pe care i le aplica soțul. Ea și cei doi frați au rămas în urmă și au trebuit să trăiască un coșmar care părea fără sfârșit.

A fugit și ea de acasă când tatăl a prins-o în timp ce își suna mama. El îi interzisese. Atunci a bătut-o cumplit.

”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase.

Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă. Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă.

Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță”, povestea fata, în urmă cu trei ani, pentru vremeanouă.ro, citată de .

”Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam”, mai spunea fata.

A fost luată în custodie de mătușa sa. Chiar înainte să fie ucisă de prietena ei cea mai bună, Alina i s-a plâns mătușii că aceasta se poartă urât cu ea. Mătușa i-a spus să se întoarcă acasă, însă fata i-a zis că mai stă puțin să mai adune câțiva bănuți.