Altex inaugurează cel mai mare magazin de tehnologie în zona Pallady – București

Altex continuă extinderea rețelei și inaugurează un nou magazin în zona Pallady, București. Inaugurarea are loc pe 4 septembrie 2025, începând cu ora 8:00, oferind pasionaților de tehnologie o experiență modernă și accesibilă, pe o suprafață de peste 4.000 m².

Magazinul Altex Pallady, situat pe Bulevardul Theodor Pallady nr. 51D, este construit pe două nivele și oferă clienților acces facil la cele mai noi produse de tehnologie, IT&C, electrocasnice și multimedia. Cu ocazia inaugurării, clienții sunt așteptați cu promoții speciale la sute de produse, precum și cu soluții de finanțare în condiții preferențiale.

La interior, experiența de cumpărături este optimizată prin display-uri digitale și sisteme de etichetare electronică, care permit actualizarea automată și în timp real a prețurilor. Clienții beneficiază și de serviciul de livrare în 2 oameni pentru produsele voluminoase, precum și de politica „2X diferența”, prin care Altex garantează cel mai mic preț și returnează de două ori diferența dacă același produs este găsit mai ieftin în altă parte.

Magazinul este de asemenea prevăzut cu sisteme de orientare și semnalizare special adaptate persoanelor cu dizabilități și celor cu deficiențe de vedere, pentru a asigura o experiență de cumpărături accesibilă tuturor.

„Inaugurarea magazinului Altex Pallady marchează un pas important în strategia noastră de a oferi clienților acces la cea mai nouă tehnologie și la cele mai apreciate branduri. Am creat un spațiu modern și intuitiv, unde vizitatorii pot descoperi, testa și alege dintr-o gamă variată de produse, beneficiind în același timp de servicii integrate și soluții de finanțare adaptate nevoilor lor. Ne dorim ca experiența de cumpărături din Altex Pallady să fie una completă și inovatoare, la standard înalte”, declară Raul Filip, Deputy CEO Altex.

Magazinul este deschis de luni până duminică, între orele 9:00 și 21:00.

Despre Altex România

Altex este liderul pieței de retail din România, având peste 130 de magazine în toată țara. În aproape trei decenii de activitate, Altex a evoluat de la un business local de import de televizoare la liderul pieței de produse electronice, electrocasnice, IT&C și multimedia din România.

Compania s-a angajat să ofere produse de calitate care să satisfacă nevoile consumatorilor, precum și soluții de finanțare accesibile. Politica de 2X diferența asigură clienților cel mai mic preț din România, în comparație cu alte magazine online sau offline.

Pe lângă diversificarea gamei de produse, Altex a extins și gama de servicii. Pentru a facilita accesul clienților la finanțare, Altex a înființat Credex, o companie de credite de consum care oferă soluții de finanțare optime la dobânzi competitive pentru achizițiile realizate în rețeaua națională de magazine și online.

Totodată, Altex își eficientizează operațiunile și lanțul de aprovizionare prin RTC Proffice Experience, companie din grupul Altex, care oferă soluții full-service pentru furnizarea și distribuția unei game variate de produse, de la birotică și papetărie la echipamente, mobilier și soluții integrate pentru diverse industrii.