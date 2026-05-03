B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern

Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern

Traian Avarvarei
03 mai 2026, 16:13
Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern
Sursa foto: Dan Motreanu / Facebook
Cuprins
  1. Dan Motreanu vede o colaborare mai veche între PSD și AUR
  2. Motreanu: E timpul ca PSD și AUR să-și asume public colaborarea

Europarlamentarul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, susține că AUR nu e o alternativă adevărată la PSD, ci ambele partide sunt, practic, „două fețe ale aceluiași sistem politic”. Motreanu a mai susținut că dacă moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR trece, aceste două partide ar trebui să-și oficializeze legătura, să formeze împreună noul guvern și „să răspundă direct pentru consecințe”.

Dan Motreanu vede o colaborare mai veche între PSD și AUR

„PSD și AUR – două fețe ale aceluiași sistem politic.

Se declară adversari, dar acționează ca aliați ori de câte ori interesele o cer. Asta nu mai este o coincidență — este un tipar.

La prezidențialele din 2024, în primul tur, jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion.

În 2025, PSD a refuzat să-l susțină în turul doi pe Nicușor Dan— nu dintr-o pretinsă neutralitate, ci din calcul politic, știind că o parte din electoratul său este mai aproape de AUR. „Lăsăm votul liber” a însemnat, de fapt, ajutor indirect pentru George Simion.

Iar când vine vorba de putere reală? Moțiuni comune, voturi comune, obiective comune. Nici nu e de mirare, când tot mai mulți foști pesediști se înscriu în AUR”, a scris liderul liberal, pe Facebook.

Motreanu: E timpul ca PSD și AUR să-și asume public colaborarea

Dan Motreanu a mai susținut că PSD și AUR doar mimează în public că sunt pe poziții contrare. În fapt, se înțeleg foarte bine și ar trebui să oficializeze legătura lor formând noul guvern.

„AUR nu este o alternativă reală la PSD. Este, în practică, o anexă utilă — un partid care radicalizează discursul, dar stabilizează sistemul PSD.

PSD joacă rolul „responsabilului”. AUR joacă rolul „rebelului”.

Dar rezultatul e același: menținerea controlului și manipularea electoratului.

Aceasta este adevărata duplicitate:
în public – conflict
în culise – colaborare

Este momentul ca, dacă tot acționează împreună, să își asume acest lucru.

Dacă dărâmă Guvernul împreună, să iasă în față și să oficializeze această colaborare.

Să formeze Guvernul împreună și să răspundă direct pentru consecințe.

Fără jocuri de culise. Fără ambiguitate. Fără teatru politic”, a mai scris Dan Motreanu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion
Politică
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion
Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
Politică
Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
Liderul senatorilor AUR acuză guvernul condus de Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
Politică
Liderul senatorilor AUR acuză guvernul condus de Bolojan: „Este clar, deci, care este miza reală a raportului Oanei Gheorghiu”
Simion acuză coaliția, inclusiv PSD-ul cu care s-a aliat pentru moțiune, că „a jefuit România” și dă „un tun financiar” cu programul SAFE (VIDEO)
Politică
Simion acuză coaliția, inclusiv PSD-ul cu care s-a aliat pentru moțiune, că „a jefuit România” și dă „un tun financiar” cu programul SAFE (VIDEO)
Adrian Papahagi: „Dacă PNL mai rămâne asociat cu PSD, acest partid va dispărea. PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe” (VIDEO)
Politică
Adrian Papahagi: „Dacă PNL mai rămâne asociat cu PSD, acest partid va dispărea. PSD trebuie lăsat să își asume rezultatele acestei mișcări neghioabe” (VIDEO)
Pîslaru, replică dură pentru PSD, în scandalul banilor din PNRR: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”
Politică
Pîslaru, replică dură pentru PSD, în scandalul banilor din PNRR: „Din cauza acestor domni i-am pierdut. E pur și simplu nesimțire”
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că „minte cu nerușinare” despre programul SAFE: „E disperat”
Politică
Ciolacu îl acuză pe Bolojan că „minte cu nerușinare” despre programul SAFE: „E disperat”
Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui
Politică
Nicușor Dan merge în Armenia și va co-prezida o dezbatere. Agenda președintelui
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
Politică
Valeriu Stoica: „Nicușor Dan e un Hopa-Mitică în politica românească”
Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români vor ca Ilie Bolojan să plece de la Guvern. Ce partid este favorit
Politică
Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români vor ca Ilie Bolojan să plece de la Guvern. Ce partid este favorit
Ultima oră
16:23 - O nouă dronă găsită pe un câmp din Suceava. Un localnic a dat alarma / UPDATE: Ce au descoperit autoritățile
15:58 - (VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
15:34 - Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
15:03 - Cutremur de 3,1 grade în județul Buzău. Seismul s-a produs duminică la prânz
14:41 - Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion
13:44 - Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
13:18 - Argeș: Un tânăr a murit în urma unui accident de mașină, iar supraviețuitorul spune că nu își amintește cine era la volan
12:52 - „La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
12:27 - Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
11:51 - Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate