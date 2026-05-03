Europarlamentarul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, susține că AUR nu e o alternativă adevărată la PSD, ci ambele partide sunt, practic, „două fețe ale aceluiași sistem politic”. Motreanu a mai susținut că dacă moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR trece, aceste două partide ar trebui să-și oficializeze legătura, să formeze împreună noul guvern și „să răspundă direct pentru consecințe”.

Dan Motreanu vede o colaborare mai veche între PSD și AUR

„PSD și AUR – două fețe ale aceluiași sistem politic.

Se declară adversari, dar acționează ca aliați ori de câte ori interesele o cer. Asta nu mai este o coincidență — este un tipar.

La prezidențialele din 2024, în primul tur, jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion.

În 2025, PSD a refuzat să-l susțină în turul doi pe Nicușor Dan— nu dintr-o pretinsă neutralitate, ci din calcul politic, știind că o parte din electoratul său este mai aproape de AUR. „Lăsăm votul liber” a însemnat, de fapt, ajutor indirect pentru George Simion.

Iar când vine vorba de putere reală? Moțiuni comune, voturi comune, obiective comune. Nici nu e de mirare, când tot mai mulți foști pesediști se înscriu în AUR”, a scris liderul liberal,

Motreanu: E timpul ca PSD și AUR să-și asume public colaborarea

Dan Motreanu a mai susținut că PSD și AUR doar mimează în public că sunt pe poziții contrare. În fapt, se înțeleg foarte bine și ar trebui să oficializeze legătura lor formând noul guvern.

„AUR nu este o alternativă reală la PSD. Este, în practică, o anexă utilă — un partid care radicalizează discursul, dar stabilizează sistemul PSD.

PSD joacă rolul „responsabilului”. AUR joacă rolul „rebelului”.

Dar rezultatul e același: menținerea controlului și manipularea electoratului.

Aceasta este :

în public – conflict

în culise – colaborare

Este momentul ca, dacă tot acționează împreună, să își asume acest lucru.

Dacă dărâmă Guvernul împreună, să iasă în față și să oficializeze această colaborare.

Să formeze Guvernul împreună și să răspundă direct pentru consecințe.

Fără jocuri de culise. Fără ambiguitate. Fără teatru politic”, a mai scris Dan Motreanu, pe Facebook.