B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » (VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino

(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino

Flavia Codreanu
03 mai 2026, 15:58
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
sursă foto: X/Pop Crave
Cuprins
  1. Câți fani au venit să o vadă pe Shakira
  2. Ce hituri celebre a interpretat cântăreața în timpul concertului istoric

Shakira a susținut sâmbătă un megaconcert gratuit pe plaja Copacabana. Evenimentul a fost cel mai mare din cariera artistei.

Câți fani au venit să o vadă pe Shakira

Vedeta a reușit să adune o mulțime de două milioane de oameni, conform datelor oficiale furnizate de primăria orașului brazilian.

Spectacolul a fost considerat cel mai mare din întreaga sa carieră. Deși evenimentul a început cu o întârziere de peste o oră, fanii au izbucnit în urale în momentul în care artista și-a făcut apariția pe o scenă monumentală, cu o suprafață de 1.345 m2, relatează AFP.

Shakira a profitat de ocazie pentru a-și exprima recunoștința față de țara sud-americană, vorbind publicului într-o portugheză impecabilă. Aceasta a subliniat faptul că piața braziliană a fost prima care i-a deschis porțile la începutul carierei.

Ce hituri celebre a interpretat cântăreața în timpul concertului istoric

Repertoriul a fost o incursiune prin cele trei decenii de activitate ale artistei, incluzând hituri care au dominat topurile internaționale.

Concertul a fost deschis cu piesa „La Fuerte”, urmată imediat de o prelucrare a melodiei „Estoy Aqui”, unul dintre primele succese ale sale. Au urmat piese clasice precum „Inevitable” și „Hips Don’t Lie”, dar și colaborări recente, cum este piesa „TQG” realizată alături de Karol G.

Artista a pus un accent deosebit pe coregrafii complexe și pe costumele purtate în turneul său „Las mujeres ya no lloran”, turneu dedicat puterii feminine.

Ea a transmis un mesaj de unitate, afirmând că, deși femeile pot părea vulnerabile atunci când sunt singure, împreună devin „invincibile”.

Spre finalul serii, emoția a atins cote maxime atunci când a interpretat melodia „Waka Waka”, imnul oficial al Campionatului Mondial de Fotbal din 2010. Lista melodiilor a cuprins și alte piese de succes, precum „La tortura”, „Pies descalzos” sau „Ojos asi”, dar și extrase de pe cel mai nou album al său, premiat recent cu un premiu Grammy.

Tags:
Citește și...
Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
Externe
Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate
Externe
Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate
Trump trimite acasă mult mai mulți soldați din Germania decât cei 5.000 anunțați
Externe
Trump trimite acasă mult mai mulți soldați din Germania decât cei 5.000 anunțați
Pirații somalezi au capturat un petrolier de pe coasta Yemenului. Unde se află la ora actuală nava și unde se îndreaptă
Externe
Pirații somalezi au capturat un petrolier de pe coasta Yemenului. Unde se află la ora actuală nava și unde se îndreaptă
Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria
Externe
Un român și-a răpit fosta iubită de pe o autostradă din Austria. Cei doi au fost găsiți în Ungaria
15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
Externe
15 ani de la uciderea lui Osama bin Laden. CIA a publicat detalii despre misiunea istorică a trupelor SEAL
(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
Externe
(VIDEO) Momentul în care o călugăriță franceză a fost atacată în plină stradă la Ierusalim
Investigație CNN: Iranul a lovit baze americane din Orientul Mijlociu cu tehnologie chineză/ S-au înregistrat daune majore
Externe
Investigație CNN: Iranul a lovit baze americane din Orientul Mijlociu cu tehnologie chineză/ S-au înregistrat daune majore
Donald Trump a trimis o scrisoare Congresului prin care anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat oficial
Externe
Donald Trump a trimis o scrisoare Congresului prin care anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat oficial
Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
Externe
Prima victima a scumpirilor la carburant: O companie aeriană își suspendă toate zborurile de sâmbătă
Ultima oră
16:23 - O nouă dronă găsită pe un câmp din Suceava. Un localnic a dat alarma / UPDATE: Ce au descoperit autoritățile
16:13 - Motreanu (PNL): PSD și AUR sunt două fețe ale aceluiași sistem. Dacă moțiunea lor trece, să-și oficializeze colaborarea formând împreună noul guvern
15:34 - Jaf ca în filme la o benzinărie din Galați. Metoda ingenioasă prin care hoții au dat lovitura fără să fie filmați
15:03 - Cutremur de 3,1 grade în județul Buzău. Seismul s-a produs duminică la prânz
14:41 - Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună în drum spre Armenia. Mesajul publicat de șeful statului din avion
13:44 - Raluca Turcan: Am ajuns să avem o imagine publică de ‘breloc’ al PSD/Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată
13:18 - Argeș: Un tânăr a murit în urma unui accident de mașină, iar supraviețuitorul spune că nu își amintește cine era la volan
12:52 - „La Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia”. Prețurile din Bulgaria au explodat.
12:27 - Marco Rubio va merge la Vatican pentru a calma spiritele. Vizita are loc după ce Donald Trump l-a numit pe Papă „groaznic”
11:51 - Restaurantele din Dubai sunt forțate să facă schimbări radicale. Ce trebuie să știe românii despre meniurile modificate