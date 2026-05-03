Carmen Brumă e masterandă la Nutriție și Siguranță Alimentară, la Facultatea de Medicină, și merge fizic la ore zi de zi. Pe lângă asta, e mamă, iubită, prezentatoare TV și Cum reușește? Aplică proverbul „cine se trezește dimineața, departe ajunge” și se trezește în fiecare zi la ora 05:40.

Cum decurge o zi din viața lui Carmen Brumă

„Mă trezesc întotdeauna dimineața, la 05:40, apoi am o perioadă de jumătate de oră-40 de minute în care-mi beau cafeaua și citesc diverse lucruri care mă interesează, fie mă documentez, fie citesc lucruri care-mi sunt necesare în general, legat de domeniul meu de activitate: sport și nutriție. Apoi pregătesc copilul de școală, îl duc la școală, mă întorc, fac sport, și după ce fac sport de obicei plec la filmări și unde mai am treabă.

După, am ore, pentru că sunt masterandă la Nutriție și Siguranță Alimentară, la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Sunt în anul doi, în ultimul semestru, și e un Master care se face la zi și necesită prezența fizică de luni până vineri”, a povestit Carmen Brumă, pentru

Ce spune Carmen Brumă despre fiul ei

Cât despre Tudor, fiul ei și al lui Mircea Badea, acesta se apropie de perioada complicată a adolescenței.

„La noi în familie bate adolescența la ușă și suntem într-o perioadă de preadolescență. Sigur că ne confruntăm cu toate simptomele pe care le are un adolescent în etapa preliminară. Dar avem un copil foarte bun și sunt convinsă că va trece lin prin această etapă. Suntem pregătiți, cel puțin teoretic. Cu ecranele suntem într-o continuă negociere: ‘mai lasă tu, mai dau eu, și tot așa”, a mai spus Carmen Brumă, pentru VIVA!.