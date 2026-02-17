Amendă record pentru un bărbat din , județul Vâlcea. Polițiștii l-au sancționat cu 12.500 de lei pentru că le-a refuzat accesul pentru a verifica un câine aflat în curtea sa.

Un bărbat din Drăgăşani a fost sancționat de pentru că a refuzat să le permită să intre în curtea sa pentru a verifica un câine. El a primit o amendă record de 12.500 de lei. Autoritățile au fost sesizate de personalul veterinar din localitate cu privire la relele tratamente aplicate animalului.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Județean Vâlcea, cadrele veterinare au chemat în ajutor . Veterinaii au fost opriți de bărbat să pătrundă în curte ca să vadă exemplarul canin şi să îl vaccineze. Ajunși la fața locului, polițiștii s-au confruntat cu reticiența persoanei respective, drept care au decis să-i aplice o sancțiune.

Unul dintre motive a fost și acela că bărbatul nu a putut face dovada identificării şi înregistrării animalului prin microcipare, așa cum prevăd reglementările în vigoare.

„În situaţia în care deţinătorul nu permite accesul pentru efectuarea controlului, acesta are obligaţia de a face dovada respectării dispoziţiilor prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să prezinte documente din care să rezulte identificarea şi înregistrarea animalelor, asigurarea condiţiilor minime de bunăstare (adăpost, hrană, apă şi îngrijire), precum şi respectarea normelor legale privind sănătatea şi protecţia acestora”, au transmis reprezentanţii .

Alte sancțiuni aplicate de polițiștii vâlceni

Pe lângă această amendă record, luni, 16 februarie, poliţiştii de la Protecţia Animalelor, din cadrul IPJ Vâlcea, au mai sancționat cu 1.500 de lei un alt proprietar de animale. Este vorba despre un bărbat din Râmnicu Vâlcea care ţinea mai mulţi câini în condiţii improprii într-un adăpost, în comuna Stoeneşti.

„Sancţiunea a fost aplicată întrucât nu a asigurat un adăpost corespunzător animalelor deţinute şi nu a putut face dovada identificării prin microcipare pentru trei exemplare canine”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Poliţiştii vâlcenii atrag astfel atenţia cetăţenilor că deţinerea animalelor implică respectarea strictă a obligaţiilor legale privind bunăstarea, identificarea şi înregistrarea acestora. Încălcarea reglementărilor în vigoare poate duce la amenzi sau chiar pedepse penale.