Amenzi de aproape 190.000 de lei date de Protecția Consumatorilor în zona Pieței Unirii din Capitală

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Municipiul Bucureşti (CPCMB) a sanc’ionat cu amenzi ]n valoare de 188.000 lei aplicate la 20 de operatori economici, în zona Pieţei Unirii, din Capitală, care desfăşoară activităţi comerciale, în domeniul produselor alimentare sau de alimentaţie publică,

„Prioritizăm informaţiile primite în mediul online, la nivelul Academiei Comisarilor. Vizăm, în anul 2023, zonele cu impact social major şi, în consecinţă, vom fi prezenţi peste tot unde situaţia o va impune!”, a declarat Horia Constantinescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Conform unui comunicat al ANPC, pe lângă amenzile contravenţionale, au fost date şi patru avertismente. Totodată, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizare în vederea preparării a peste 400 kg de produse alimentare neconforme şi oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor, pentru şapte operatori economici (şase unităţi şi trei vitrine frigorifice din cea de-a șaptea).

Companiile sancţionate au fost: SC Doely Gustos SRL, SC Market Media Food SRL – Trattoria Verdi, SC Avicri Food & Drinks SRL (oprit temporar de la funcţionare), SC Emest Prest Service SRL, SC Bianco Latte SRL – Borsalino (oprit temporar de la funcţionare), SC Tomorrow Food SRL – Level Up Fast Food, SC Comida Mexicana SRL – Casa de Tacos, SC Carrefour România SA (oprit temporar de la funcţionare 3 vitrine frigorifice), SC Pan Ion Prod Com SRL, SC Pamfi Jina SRL, SC Premier Restaurants Romania SRL – McDonald’ Unirii, SC Zoomserie SRL – Cofetăria Zoomserie, SC Patiseria Tineretului S.R.L – Patiseria Tineretului (oprit temporar de la funcţionare), SC Berezka Stores SRL, SC Il Maestro SRL – Megapan, SC US Food Network SA – KFC Unirii, SC MLS Invest Trading SRL – Chopstix (oprit temporar de la funcţionare), SC Denis şi bunicii SRL – Casa Denis Fast Food Delivery (oprit temporar de la funcţionare) şi SC ALEXDMA Panification SRL – Covrigăria Alex (oprit temporar de la funcţionare).

Principalele deficienţe constatate de comisarii CPCMB au fost: folosirea unor produse alimentare fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare şi fără menţionarea datei limită de consum, prezenţa insectelor vii în unitate, nerespectarea vecinătăţii produselor alimentare în spaţiile frigorifice (respectiv ouă neigienizate depozitate în imediata vecinătate cu semipreparatele), schimbarea stării termice iniţiale a produselor alimentare, comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită, nerespectarea condiţiilor de depozitare menţionate de producător, folosirea unor agregate frigorifice neigienizate corespunzător cu lichide scurse şi rugină, cu depuneri de gheaţă, cu tăvile deteriorate, cu fisuri şi rupturi, depozitarea produselor direct pe paviment, colectarea reziduurilor în recipiente neacoperite, lipsa menţionării, în lista meniu, a faptului că ingredientul prezentat era de fapt un înlocuitor pe bază de grăsimi vegetale, nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor la masa caldă, depozitarea produselor la temperatura mediului ambiant, folosirea unor cântare fără verificare metrologică, lipsa autorizaţiei de funcţionare, comercializarea unor produse a căror provenienţă nu a putut fi stabilită, folosirea unor produse alimentare cu modificări organoleptice, diferenţe de gramaj între produsele de patiserie, lipsa graficului de schimbare a uleiului de prăjire, reutilizarea ambalajelor din material plastic etc.