Ministerul Mediului pregătește SUMAL 3.0 și introduce inteligența artificială în controlul pădurilor. Cum va fi urmărit fiecare transport de lemn în timp real

Iulia Petcu
11 mai 2026, 19:33
sursa foto: Ministerul Mediului
Cuprins
  1. De ce vrea Ministerul Mediului să schimbe actualul sistem SUMAL
  2. Ce tehnologii noi va aduce SUMAL 3.0
  3. Cine va dezvolta noua infrastructură digitală
  4. Cum va fi monitorizat lemnul în următorii ani

Ministerul Mediului pregătește una dintre cele mai importante schimbări digitale din ultimii ani în domeniul forestier. Autoritățile au publicat pentru consultare proiectul care deschide drumul către SUMAL 3.0, un sistem nou ce promite monitorizare în timp real, analiză automată a riscurilor și un control mai strict asupra transporturilor de lemn.

De ce vrea Ministerul Mediului să schimbe actualul sistem SUMAL

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în transparență proiectul de Hotărâre de Guvern care actualizează regulile privind proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, dar și modul în care acestea sunt monitorizate digital.

Documentul prevede dezvoltarea unei noi generații a sistemului informatic forestier, SUMAL 3.0, construit pentru a răspunde unor cerințe mai complexe de control, trasabilitate și prevenire a fraudelor din domeniul exploatării lemnului.

Potrivit notei de fundamentare, actuala platformă SUMAL 2.0 a ajuns la limitele tehnologice pentru care a fost proiectată, iar extinderea funcționalităților devine tot mai dificilă în actuala arhitectură.

Ce tehnologii noi va aduce SUMAL 3.0

Noul sistem va merge dincolo de simpla evidență a transporturilor și va integra instrumente automate de analiză, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a explicat direcția în care merge proiectul: „Nu mai este suficient să avem doar un sistem de evidenţă. Avem nevoie de un sistem cu tehnologie de ultimă oră, cu soft cu inteligenţă artificială, care să permită monitorizarea în timp real a transporturilor de lemn, analiza automată a riscurilor şi intervenţia rapidă atunci când apar suspiciuni de fraudă. Modernizarea SUMAL şi dezvoltarea noului sistem informatic integrat pentru păduri înseamnă mai mult control, mai multă transparenţă şi o capacitate reală de prevenire a tăierilor ilegale”.

SUMAL 3.0 va utiliza agenți de inteligență artificială pentru generarea de rapoarte statistice, identificarea anomaliilor și evaluarea automată a riscurilor în diferite situații operative.

Cine va dezvolta noua infrastructură digitală

Proiectul stabilește că dezvoltarea tehnologică a platformei va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza unui acord încheiat cu Ministerul Mediului, relatează Digi24.

În paralel, noul cadru legislativ pregătește tranziția către o infrastructură digitală mai flexibilă, capabilă să gestioneze volume mai mari de date și proceduri mai complexe de verificare.

Cum va fi monitorizat lemnul în următorii ani

Noile reguli prevăd monitorizarea digitală continuă a transporturilor, dezvoltarea unui sistem modern pentru administrarea dispozitivelor mobile folosite în teren și interconectarea cu platforma RO e-Transport.

În plus, datele colectate prin imagini satelitare, camere video și senzori LiDAR, dezvoltate prin finanțări din PNRR, vor fi integrate mai întâi în SUMAL 2.0, iar ulterior în SUMAL 3.0.

În prezent, sistemul SUMAL 2.0 este folosit de peste 92.000 de utilizatori, iar în fiecare zi sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul materialelor lemnoase, cifre care arată dimensiunea infrastructurii digitale deja existente.

