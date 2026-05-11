Alexandru Nazare, , avertizează că este nevoie ca bugetul pentru anul 2027 să fie adoptat într-un termen de câteva luni. Pentru agențiile de rating ar fi o confirmare că România continuă procesul de consolidare fiscală.

Avertismentul lui Alexandru Nazare

Adoptarea încă din toamna acestui an ar fi o confirmare pentru agenţiile de rating că România nu abandonează procesul de consolidare a finanțelor. Este opinia ministrului interimar al Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. Potirvit spuselor sale, acesta va fi un semn că guvernul care va veni își va asuma respectarea țintelor asumate.

„Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanţatorii şi agenţiile de rating vor avea confirmarea că şi în 2027 România continuă programul de consolidare conform ţintelor asumate, adică practic asta ar însemna că deficitul pentru 2027, de 5,1 (5,1% din PIB n.r.) e cumva asigurat prin măsuri concrete”, a declarat Nazare, la Digi 24.

Ministrul Fiananțelor a vorbit și despre situația economiei după primul trimestur al acestui an. El a fost întrebat cum vor arăta datele ce urmează să fie publicate de . Oficialul de la Finanţe a recunscut că datele nu sunt optimiste și că tendința de scădere a consumului continuă, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de guvernul Bolojan. El a precizat că se încearcă accelerarea programelor de relansare economică.

„Suntem, bineînţeles, după o contracţie, în recesiune tehnică. Tendinţa de scădere a consumului continuă, chiar dacă uşor atenuată pe ultima lună. N-aş putea să vă spun că acest trend poate fi inversat în primul trimestru. Ce pot să vă spun este că facem tot ce este posibil, astfel încât să pornim toate programele şi proiectele pe care le avem în pregătire şi vorbesc aici de planul de relansare economică, unde deja avem în consultare două scheme de susţinere a companiilor foarte importante, astfel încât acesta să fie cât mai repede operaţional”, a mai spus interimarul de la Finanțe.

Președintele cere bugetul pe 2027 până în toamnă

a solicitat, la fel ca și Alexandru Nazare, că proiectul de buget pentru anul 2027 trebuie finalizat până în toamnă. El a spus că acesta va fi unul dintre obiectivele viitorului guvern, ce urmează să fie învestit. Șeful statului a venit cu aceste precizări în mesajul pe care l-a transmis de Ziua Europei.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților. Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii.

Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari. OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscala a României, asumată. Și în sensul acesta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună parlamentului bugetul pe 2027”, a transmis sâmbătă Nicușor Dan, în mesajul său.