B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Avertismentul ministrului de finanțe. De ce trebuie adoptat rapid bugetul pe 2027

Avertismentul ministrului de finanțe. De ce trebuie adoptat rapid bugetul pe 2027

Adrian Teampău
11 mai 2026, 19:46
Avertismentul ministrului de finanțe. De ce trebuie adoptat rapid bugetul pe 2027
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Avertismentul lui Alexandru Nazare
  2. Președintele cere bugetul pe 2027 până în toamnă

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice, avertizează că este nevoie ca bugetul pentru anul 2027 să fie adoptat într-un termen de câteva luni. Pentru agențiile de rating ar fi o confirmare că România continuă procesul de consolidare fiscală. 

Avertismentul lui Alexandru Nazare

Adoptarea bugetului pe anul 2027 încă din toamna acestui an ar fi o confirmare pentru agenţiile de rating că România nu abandonează procesul de consolidare a finanțelor. Este opinia ministrului interimar al Finanțelor Publice, Alexandru Nazare. Potirvit spuselor sale, acesta va fi un semn că guvernul care va veni își va asuma respectarea țintelor asumate.

„Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanţatorii şi agenţiile de rating vor avea confirmarea că şi în 2027 România continuă programul de consolidare conform ţintelor asumate, adică practic asta ar însemna că deficitul pentru 2027, de 5,1 (5,1% din PIB n.r.) e cumva asigurat prin măsuri concrete”, a declarat Nazare, la Digi 24.

Ministrul Fiananțelor a vorbit și despre situația economiei după primul trimestur al acestui an. El a fost întrebat cum vor arăta datele ce urmează să fie publicate de INS. Oficialul de la Finanţe a recunscut că datele nu sunt optimiste și că tendința de scădere a consumului continuă, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de guvernul Bolojan. El a precizat că se încearcă accelerarea programelor de relansare economică.

„Suntem, bineînţeles, după o contracţie, în recesiune tehnică. Tendinţa de scădere a consumului continuă, chiar dacă uşor atenuată pe ultima lună. N-aş putea să vă spun că acest trend poate fi inversat în primul trimestru. Ce pot să vă spun este că facem tot ce este posibil, astfel încât să pornim toate programele şi proiectele pe care le avem în pregătire şi vorbesc aici de planul de relansare economică, unde deja avem în consultare două scheme de susţinere a companiilor foarte importante, astfel încât acesta să fie cât mai repede operaţional”, a mai spus interimarul de la Finanțe.

Președintele cere bugetul pe 2027 până în toamnă

Președintele Nicușor Dan a solicitat, la fel ca și Alexandru Nazare, că proiectul de buget pentru anul 2027 trebuie finalizat până în toamnă. El a spus că acesta va fi unul dintre obiectivele viitorului guvern, ce urmează să fie învestit. Șeful statului a venit cu aceste precizări în mesajul pe care l-a transmis de Ziua Europei.

„Am încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanți ai minorităților. Am văzut constrângerile pe care fiecare dintre partide le are și cu care vine la negocierea care începe. Există deci niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe și discuțiile vor continua pe aceste scenarii. 

Reafirm, România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari. OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscala a României, asumată. Și în sensul acesta guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca până în toamnă să definească și să propună parlamentului bugetul pe 2027”, a transmis sâmbătă Nicușor Dan, în mesajul său.

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban insistă cu revenirea în PNL. Cum vede o alianță reformistă în jurul lui Bolojan (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban insistă cu revenirea în PNL. Cum vede o alianță reformistă în jurul lui Bolojan (VIDEO)
Ministerul Mediului pregătește SUMAL 3.0 și introduce inteligența artificială în controlul pădurilor. Cum va fi urmărit fiecare transport de lemn în timp real
Politică
Ministerul Mediului pregătește SUMAL 3.0 și introduce inteligența artificială în controlul pădurilor. Cum va fi urmărit fiecare transport de lemn în timp real
Efectele votului la moțiunea de cenzură. Grupul parlamentar POT va activa sub un nume nou
Politică
Efectele votului la moțiunea de cenzură. Grupul parlamentar POT va activa sub un nume nou
Zelenski cere întâlnire bilaterală cu Nicușor Dan la București. De ce vrea să discute președintele Ucrainei separat cu Nicușor Dan
Politică
Zelenski cere întâlnire bilaterală cu Nicușor Dan la București. De ce vrea să discute președintele Ucrainei separat cu Nicușor Dan
Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
Politică
Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Politică
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Politică
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Externe
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Politică
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Ultima oră
21:26 - Începe Festivalul de Film de la Cannes 2026. Evenimentul a ajuns la ediția cu numărul 79
21:23 - ANM a emis avertizări nowcasting de cod portocaliu în mai multe zone din țară. Unde lovesc vijeliile și ploile torențiale în următoarele ore
21:17 - Lora și Ionuț Ghenu dau semne că s-au despărțit. Vedeta s-a afișat fără soț la nunta anului
20:55 - Ludovic Orban insistă cu revenirea în PNL. Cum vede o alianță reformistă în jurul lui Bolojan (VIDEO)
20:49 - Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
20:40 - Mama care și-a torturat bebelușul pentru că s-a născut prematur a fost condamnată definitiv
20:09 - Lacul Herăstrău va fi golit pentru lucrări majore de consolidare, anunță Ciprian Ciucu. Când ar putea începe șantierul din Parcul Regele Mihai I
20:05 -  Un tânăr s-a electrocutat în Gara Bușteni după ce s-a urcat pe un tren
19:38 - Cătălin Măruță a revenit la PRO TV. Cum a fost surprins fostul moderator
19:33 - Ministerul Mediului pregătește SUMAL 3.0 și introduce inteligența artificială în controlul pădurilor. Cum va fi urmărit fiecare transport de lemn în timp real