Cătălin Măruță a revenit la PRO TV. Cum a fost surprins fostul moderator

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 19:38
Sursa foto: Facebook / @Catalin Maruta
Cuprins
  1. De ce Cătălin Măruță a revenit la fostul loc de muncă
  2. Cum au reacționat fanii când l-au revăzut pe fostul prezentator
  3. Când s-a terminat emisiunea „La Măruță”

Cătălin Măruță a revenit pe platourile de filmare de la PRO TV. Prezentatorul a fost surprins într-o ipostază diferită, departe de rolul de prezentator.

De ce Cătălin Măruță a revenit la fostul loc de muncă

Deși emisiunea sa a fost scoasă din grila de programe la începutul acestui an, prezentatorul a demonstrat că legăturile de familie sunt mai presus de orice schimbare profesională.

Cătălin Măruță a revenit în studiouri special pentru a o susține pe soția sa, Andra, în timpul semifinalelor live ale show-ului „Românii au talent”. Acesta nu a venit singur, ci însoțit de cei doi copii.

Cum au reacționat fanii când l-au revăzut pe fostul prezentator

Prezența sa în public a atras imediat atenția celor din platou, dar și a urmăritorilor din mediul online, unde vedeta a postat imagini de la eveniment.

Chiar dacă nu se mai află sub lumina reflectoarelor în calitate de angajat, el a ținut să sublinieze bucuria de a fi martor la spectacolul talentelor. Acesta a descris experiența ca pe un moment de unitate familială și admirație pentru concurenții care își urmează visul pe scenă.

„A început prima semifinală live din Românii au talent. Și, ca de fiecare dată, ne strângem cu toții împreună, cu emoții, cu râsete, cu bucuria de a vedea oameni care au curajul să urce pe scenă și să își spună povestea prin talentul lor”, a scris Cătălin Măruță pe rețelele sociale.

Când s-a terminat emisiunea „La Măruță”

Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” a fost difuzată pe 6 februarie 2026, marcând finalul unui capitol de aproape două decenii.

Decizia producătorilor de a scoate formatul din grilă a venit pe fondul unei scăderi a audienței și a unei monotonii resimțite în structura show-ului. Astfel, faptul că Cătălin Măruță a revenit acum în platou doar ca susținător.

