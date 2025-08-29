Amețeala, un simptom des întâlnit dar foarte periculos. Când trebuie să mergi de urgență la medic

Amețeala sau senzația de dezechilibru este frecventă și de cele mai multe ori nu ascunde afecțiuni grave, dar medicii avertizează că trebuie investigată dacă persistă sau este însoțită de alte simptome.
Specialiștii afirmă că amețeala poate fi percepută în moduri diferite! unii o leagă de o senzație de ușurință în cap sau de pierderea echilibrului, în timp ce alții o descriu ca pe o senzație că mediul se rotește. Conform NHS 24, cauzele sunt diverse și nu sunt întotdeauna ușor de identificat.
Printre cele mai comune cauze se numără infecțiile urechii interne, migrenele, stresul, scăderea glicemiei (hipoglicemie, în special la persoanele cu diabet), deshidratarea, căldura excesivă sau o scădere bruscă a tensiunii arteriale. În anumite situații, amețeala poate fi legată de probleme circulatorii la nivelul creierului, informează Click!
Conform NHS 24, este recomandat să consulți un medic atunci când amețeala:
Medicul de familie va evalua simptomele, va întreba dacă amețeala a apărut după o boală recentă și va verifica cât durează episoadele. Dacă senzația apare când pacientul stă întins, cauza este de obicei o infecție virală a urechii, în timp ce amețeala care apare în poziție verticală nu este, de obicei, legată de urechi.
De obicei, amețeala dispare de la sine, dar există câteva măsuri care pot ajuta la ameliorarea simptomelor:
Atenție! Antibioticele nu sunt utile în cazurile de infecție virală a urechii, iar recuperarea necesită răbdare și respectarea sfaturilor medicale.