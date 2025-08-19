Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. Succes are și pe plan personal, având o căsătorie fericită cu Smiley și fiind mama unei fetițe minunate pe nume Josephine. Chiar dacă astăzi este împlinită, vedeta nu a avut parte de o viață tocmai ușoară. Despre cum a reușit să depășească greutățile, dar și despre cum s-a autoeducat în timp, Gina Pistol a vorbit într-un interviu recent acordat.

Cuprins:

Cum este Gina Pistol în poziția de mamă Ce spune Gina Pistol despre copilăria sa Cum reușește Gina Pistol să se împartă între viața profesională și cea de familie Ce îi place Ginei Pistol să facă în timpul liber

Cum este Gina Pistol în poziția de mamă

Gina Pistol este mama unei fetițe, . Rolul de părinte i-a adus vedetei nenumărate bucurii, dar și provocări. Secretul care a ajutat-o mereu să facă față unei pase mai dificile a micuței a fost comunicarea. Prezentatoarea TV mărturisește că încearcă să îi explice fiicei ei lucrurile în aceeași manieră în care i-ar explica unui om mare și nu de puține ori, cea mică o surprinde cu un comportament sau cu un răspuns care demonstrează că a înțeles.

„Îmi place să cred că sunt o mamă echilibrată, care încearcă să îmbine iubirea cu limitele sănătoase. Nu sunt nici prea permisivă, dar nici autoritară, încerc să comunic deschis cu Josephine și să-i explic de ce anumite lucruri sunt posibile, iar altele nu. De multe ori, vorbesc cu ea ca și cum ar fi un om mare, iar surpriza mea e că ea înțelege foarte bine.

Cred că e important să le vorbim copiilor cu respect și sinceritate, chiar dacă sunt mici, pentru că asta îi ajută să se simtă în siguranță și să înțeleagă mai bine lumea din jur. Știu că nu tot timpul e ușor, mai ales când vor ceva foarte mult, dar încercăm să fim consecvenți și să oferim alternative care să aducă bucurie în alte feluri. Dialogul și răbdarea sunt esențiale pentru noi”, a declarat Gina Pistol, pentru .

Ce spune Gina Pistol despre copilăria sa

Deși are grijă ca fiicei ei să nu îi lipsească nimic, Gina Pistol recunoaște că ea a avut o copilărie marcată de lipsuri. Cu toate astea, vedeta este recunoscătoare pentru experiențele trăite și oamenii pe care i-a întâlnit, căci doar așa a reușit să se formeze și să-și dea seama ce fel de om vrea să fie.

„Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format. N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a recunoscut Gina Pistol.

Cum reușește Gina Pistol să se împartă între viața profesională și cea de familie

Gina Pistol face față cu brio provocărilor vieții. Una dintre cea mai mare este echilibrareaa vieții personale cu cea profesională, mai ales în zilele în care participă la ore întregi de filmare. Cu toate astea, vedeta reușește datorită bunei organizării și a sprijinului familiei să își îndeplinească toate responsabilitățile.

„Recunosc că nu e ușor deloc să împaci toate aceste roluri și responsabilități, iar uneori simt că mă împart în mai multe părți. Secretul, cred eu, stă în organizare și, mai ales, în acceptarea faptului că nu totul trebuie să fie perfect. Încerc să-mi prioritizez timpul, să fiu prezentă cu adevărat în fiecare moment, fie că sunt la filmări, fie că sunt acasă, cu Josephine. Sprijinul lui Andrei și al familiei este esențial pentru mine. Fără ei, cu siguranță ar fi mult mai greu. Cred că e important să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm voie să greșim, să fim mai blânzi cu noi”, a spus Gina Pistol.

Ce îi place Ginei Pistol să facă în timpul liber

Gina Pistol reușește să echilibreze viața persoanală și cea profesională, însă timpul liber de care se mai bucură în prezent se rezumă la câteva ore. Atunci când, totuși, are parte de câteva momente în care nu are nimic de făcut, vedetei îi place să se bucure de liniște și să-și pună gândurile în ordine, ori să citească sau să asculte muzica care-i place.

„Când am câteva ore doar pentru mine, încerc să mă deconectez complet de agitația zilnică. Îmi place să citesc, să ascult muzică bună sau să mă uit în gol stând pe canapea. Uneori, pur și simplu îmi beau cafeaua în liniște, fără telefon, și savurez momentul”, a recunoscut Gina Pistol.