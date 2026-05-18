B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Bulgaria începe calculele pentru Eurovision 2027. „Se deschide o nouă gaură în buget”. Unde ar putea avea loc competiția

Bulgaria începe calculele pentru Eurovision 2027. „Se deschide o nouă gaură în buget”. Unde ar putea avea loc competiția

Iulia Petcu
18 mai 2026, 12:04
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Bulgaria începe calculele pentru Eurovision 2027. „Se deschide o nouă gaură în buget”. Unde ar putea avea loc competiția
sursa foto: Facebook/ Eurovision Song Contest
Cuprins
  1. Cât ar putea costa organizarea Eurovision pentru Bulgaria
  2. Ce oraș are cele mai mari șanse să găzduiască evenimentul
  3. Ce spun cifrele din edițiile recente
  4. Ce beneficii aduce investiția

Bulgaria a început deja calculele pentru unul dintre cele mai costisitoare spectacole televizate din Europa, iar discuțiile au început mult mai devreme decât se așteptau mulți oficiali. După confirmarea că țara va găzdui Eurovision Song Contest 2027, atenția s-a mutat rapid de la entuziasm la buget, infrastructură și orașul care va primi competiția.

Cât ar putea costa organizarea Eurovision pentru Bulgaria

Primele reacții din zona politică și economică arată că autoritățile sunt deja conștiente de dimensiunea financiară a proiectului. Fostul ministru interimar al Finanțelor, Georgi Klisurskiel, a rezumat direct situația: „Se deschide o nouă gaură în buget. Nimeni nu se aștepta la Eurovision”.

Declarația vine într-un moment în care guvernul condus de Radev și conducerea Televiziunii Naționale Bulgare au confirmat deja oficial că Bulgaria va organiza ediția din 2027, scrie Novinite. Dincolo de simbolismul momentului, discuția reală începe acum în jurul zecilor de milioane de euro care vor trebui mobilizate.

Ce oraș are cele mai mari șanse să găzduiască evenimentul

Competiția internă a început deja între Sofia și Burgas, cele două orașe care și-au exprimat public interesul pentru organizare. Capitala pornește însă cu prima șansă, mai ales datorită infrastructurii existente și a experienței în gestionarea evenimentelor internaționale.

Primarul Sofiei, Vasil Terziev, susține că orașul este pregătit din punct de vedere tehnic și a indicat Arena 8888 drept una dintre locațiile posibile. „Sofia este cel mai bine pregătit oraș din Bulgaria”, a declarat el, potrivit Antena3.

Edilul a mai subliniat că un proiect de asemenea dimensiuni cere coordonare între instituții și o planificare începută din timp, iar avantajele nu se opresc la zona turistică.

Ce spun cifrele din edițiile recente

Exemplele ultimilor ani arată clar că Eurovision nu vine ieftin pentru nicio țară gazdă. În Switzerland, ediția din 2025 de la Basel a avut un buget estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, iar costurile totale au urcat spre 65 de milioane.

În Suedia, ediția din 2024 organizată la Malmö a costat aproximativ 28 de milioane de euro, în timp ce Marea Britanie a investit între 23 și 32 de milioane pentru ediția din 2023 de la Liverpool.

Pentru ediția din 2026, programată la Viena, estimările arată că doar televiziunea publică ar putea depăși pragul de 30 de milioane de euro.

Ce beneficii aduce investiția

Mihail Kambarev, economist din formațiunea „Continuăm Schimbarea”, spune că beneficiile pot compensa costurile dacă organizarea este gestionată eficient. „În această seară, DARA nu a câștigat doar Eurovision. În această seară, DARA a făcut ceva mult mai important pentru Bulgaria”, a spus acesta.

Între timp, și primarul din Burgas, Dimitar Nikolov, a intrat în cursă: „Știu că Sofia va fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui evenimentul. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”.

Tags:
Citește și...
O turistă de 67 de ani a murit atacată de o cireadă de vaci în Austria. Ce spun autoritățile despre comportamentul agresiv al animalelor
Externe
O turistă de 67 de ani a murit atacată de o cireadă de vaci în Austria. Ce spun autoritățile despre comportamentul agresiv al animalelor
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Externe
Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Externe
Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
Externe
Cupa Mondială 2026, în centrul controverselor climatice. Experții avertizează că turneul ar putea deveni cel mai poluant din istorie
Cutremur puternic în China. Mai multe clădiri prăbușite, mii se oameni evacuați. Bilanțul victimelor
Externe
Cutremur puternic în China. Mai multe clădiri prăbușite, mii se oameni evacuați. Bilanțul victimelor
Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței
Externe
Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței
Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului
Externe
Accident periculos între o mașină înmatriculată în România și o pompă de alimentare din Germania. Șoferul a fugit de la fața locului
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
Externe
Incident dramatic pe cerul american în timpul unei demonstrații militare. Unde s-a produs coliziunea dintre cele două avioane (VIDEO)
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
Externe
Votul de la Eurovision 2026, explicat de o jurată din Republica Moldova. De ce au fost diferențe enorme față de public
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
Externe
(VIDEO) China a lansat robotul uriaș de 500.000 de euro pe care îl poți pilota ca în filmele SF
Ultima oră
12:40 - O turistă de 67 de ani a murit atacată de o cireadă de vaci în Austria. Ce spun autoritățile despre comportamentul agresiv al animalelor
12:23 - PNL a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Ce au discutat liberalii cu șeful statului. Atacul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
12:15 - Klaus Iohannis, apariție rară după plecarea de la Cotroceni. Cum arată acum și unde a fost surprins fostul președinte (VIDEO)
12:10 - ANAF monitorizează mai atent conturile românilor în 2026. Ce tranzacții pot atrage controale fiscale
12:05 - Percheziții de amploare în mai multe județe. „Mascații” au intrat peste clanurile interlope
11:31 - Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică
11:23 - Dieta din anii ’70 revine în trend. Regimul cu ouă, friptură și vin alb care a șocat internetul
11:21 - VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare
11:20 - Aterizare de urgență pentru un zbor intercontinental după ce un pasager a mușcat o însoțitoare de zbor. Ce au surprins imaginile filmate la bord (VIDEO)
11:18 - Livetext: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. PNL rămâne pe poziții: fără PSD la guvernare. Ilie Bolojan, discurs dur (UPDATE)