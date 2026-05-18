Bulgaria a început deja calculele pentru unul dintre cele mai costisitoare spectacole televizate din Europa, iar discuțiile au început mult mai devreme decât se așteptau mulți oficiali. După confirmarea că țara va găzdui Eurovision Song Contest 2027, atenția s-a mutat rapid de la entuziasm la buget, infrastructură și orașul care va primi competiția.

Cât ar putea costa organizarea Eurovision pentru Bulgaria

Primele reacții din zona politică și economică arată că autoritățile sunt deja conștiente de dimensiunea financiară a proiectului. Fostul ministru interimar al Finanțelor, Georgi Klisurskiel, a rezumat direct situația: „Se deschide o nouă gaură în buget. Nimeni nu se aștepta la Eurovision”.

Declarația vine într-un moment în care guvernul condus de Radev și conducerea Televiziunii Naționale Bulgare au confirmat deja oficial că Bulgaria va organiza ediția din 2027, scrie . Dincolo de simbolismul momentului, discuția reală începe acum în jurul zecilor de milioane de euro care vor trebui mobilizate.

Ce oraș are cele mai mari șanse să găzduiască evenimentul

Competiția internă a început deja între Sofia și Burgas, cele două orașe care și-au exprimat public interesul pentru organizare. Capitala pornește însă cu prima șansă, mai ales datorită infrastructurii existente și a experienței în gestionarea evenimentelor internaționale.

Primarul Sofiei, Vasil Terziev, susține că orașul este pregătit din punct de vedere tehnic și a indicat Arena 8888 drept una dintre locațiile posibile. „Sofia este cel mai bine pregătit oraș din ”, a declarat el, potrivit Antena3.

Edilul a mai subliniat că un proiect de asemenea dimensiuni cere coordonare între instituții și o planificare începută din timp, iar avantajele nu se opresc la zona turistică.

Ce spun cifrele din edițiile recente

Exemplele ultimilor ani arată clar că nu vine ieftin pentru nicio țară gazdă. În Switzerland, ediția din 2025 de la Basel a avut un buget estimat la aproximativ 38 de milioane de euro, iar costurile totale au urcat spre 65 de milioane.

În Suedia, ediția din 2024 organizată la Malmö a costat aproximativ 28 de milioane de euro, în timp ce Marea Britanie a investit între 23 și 32 de milioane pentru ediția din 2023 de la Liverpool.

Pentru ediția din 2026, programată la Viena, estimările arată că doar televiziunea publică ar putea depăși pragul de 30 de milioane de euro.

Ce beneficii aduce investiția

Mihail Kambarev, economist din formațiunea „Continuăm Schimbarea”, spune că beneficiile pot compensa costurile dacă organizarea este gestionată eficient. „În această seară, DARA nu a câștigat doar Eurovision. În această seară, DARA a făcut ceva mult mai important pentru Bulgaria”, a spus acesta.

Între timp, și primarul din Burgas, Dimitar Nikolov, a intrat în cursă: „Știu că Sofia va fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui evenimentul. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”.