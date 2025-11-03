B1 Inregistrari!
Anchetă la hotelurile din Băile Felix, după ce mai mulți copii s-au îmbolnăvit. Cei mici au acuzat greață și vărsături după masă

Anchetă la hotelurile din Băile Felix, după ce mai mulți copii s-au îmbolnăvit. Cei mici au acuzat greață și vărsături după masă

Ana Beatrice
03 nov. 2025, 09:16
Anchetă la hotelurile din Băile Felix, după ce mai mulți copii s-au îmbolnăvit. Cei mici au acuzat greață și vărsături după masă
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce a provocat îmbolnăvirea copiilor la hotelurile din Băile Felix
  2. Virus sau altă cauză? Ancheta continuă la Băile Felix

La Băile Felix, zeci de copii participanți la un turneu de fotbal au acuzat greață și vărsături după masă. Trei dintre ei au fost duși la spital, medicii suspectând o toxiinfecție alimentară. Mai mult, mamă susține că situația nu s-a limitat aici. Cei mici ar fi fost mușcați și de ploșnițe în camerele de hotel.

Ce a provocat îmbolnăvirea copiilor la hotelurile din Băile Felix

Două hoteluri din Băile Felix sunt acum în centrul anchetei, după ce peste 20 de copii cazați acolo s-au îmbolnăvit. Trei dintre ei au fost transportați la spital, iar doi au rămas internați o zi întreagă. Medicii suspectează o toxiinfecție alimentară, iar părinții cred că totul a pornit de la mesele servite la hotel.

„Eu zic că a fost de la mâncare. Acum nu ştiu, micul dejun sau prânzul. Imediat după ce au mâncat ei au început să vomite. I-am dat ce am considerat să-l ajute să nu mai vomite. În total de patru ori a vomitat în descurs de patru ore”, a declarat un părinte, potrivit observatornews.ro.

Problemele nu s-au oprit aici. Părinții acuză și igiena precară a hotelurilor, mai mulți copii fiind mușcați de ploșnițe: „Cel mai degradant lucru care s-a putut întâmpla a fost că la etajul 8 au fost copilaşi muşcaţi de ploşniţe. Mâncarea era deplorabilă, mâncarea servită a fost în general rece, adică ciorba a fost puţin caldă, dar în rest copiii au mâncat mâncare rece şi destul de prost gătită.”

Virus sau altă cauză? Ancheta continuă la Băile Felix

Cauza îmbolnăvirilor copiilor nu este încă clară, specialiștii luând în calcul și o posibilă infecție virală. Simptomele au apărut rapid și au dispărut la fel de repede, ridicând suspiciuni privind o origine virală.

„Noi am recoltat probe biologice de la trei copii și le-am transmis la Institutul Cantacuzino pentru diagnostic”, a transmis Daniela Rahotă, DSP Bihor.

Compania care administrează hotelurile susține că respectă toate standardele sanitare și a demarat verificări interne. „Ne-am pus imediat la dispoziţia autorităţilor, oferim tot sprijinul pentru clarificări şi aşteptăm rezultatele analizelor transmise de autorităţile competente”, a mai precizat Raluca Lefter, director marketing societate turism.

Tags:
