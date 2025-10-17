Autoritățile din București lucrează la foc continuu pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs explozia devastatoare din cartierul Rahova, dar și cine se face vinovat de această tragedie. Persoanele afectate au primit sprijin din partea Primăriei Capitalei, urmând ca în acest weekend să fie cazate în la hoteluri și ulterior, în apartamente închiriate.

Într-o intervenție telefonică la B1 TV, , Andrei Nistor, a oferit mai multe detalii despre deciziile de ultim moment ale autorităților, despre ce se va întâmpla cu elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectat, de asemenea, de explozie, dar și când vor putea oficialii să ia o decizie pe termen lung în privința locatarilor afectați.

Când ar putea primi locatarii afectați de explozia din Rahova o soluție pe termen lung

Potrivit declarațiilor făcute de prefectul Capitalei, până în acest moment, 200 de persoane s-au înscris pentru a primi sprijinul autorităților locale. Toți cei care au solicitat ajutor vor primi cazare în zilele următoare. Andrei Nistor a precizat că explozia a afectat trei corpuri, doar în cel afectat direct fiind între 150 și 200 de persoane. Însă, nu toți locatarii au dorit ajutorul autorităților, preferând să apeleze la rude sau prieteni care îi pot găzdui până la remedierea problemelor.

„Sunt, în acest moment, în punctul de comandă organizat în liceu. Am înțeles că s-au înscris în jur de 200 de persoane deja, nu știu să vă zic câte familii concret. Este posibil să se fi înscris și din aceeași familie, soț și soție separat. Se asigură deja cazare pentru toți aceștia, cei care au vrut. Unii dintre locatari nu au dorit. Vor merge la familie, la rude, la prieteni, dar există suport pentru oricine dorește.

Nu știu exact câte persoane locuiau în acest bloc încă, putem estima. Fiind 9 etaje, șase apartamente pe fiecare etaj, undeva la 150 de persoane, doar că sunt trei corpuri, deci înmulțim cu trei. În blocul direct afectat, probabil undeva între 150 și 200 de persoane”, a declarat Andrei Nistor, prefectul Bucureștiului.

Câte persoane au cerut sprijinul autorităților locale după incident

Adrian Nistor susține că focusul autorităților, la acest moment, este pe luarea deciziilor cu efect imediat. Se așteaptă emiterea unor evaluări în ceea ce privește structura blocului, urmând ca într-o nouă ședință de comitet să fie dezbătute soluții pentru o perioadă mai lungă de timp. Însă, o astfel de întâlnire, potrivit prefectului, va avea loc abia de luni încolo.

„Momentan, focusul nostru este pe termen scurt, să ne asigurăm că toți vor avea cazare zilele următoare. Între timp, așteptăm un raport complet de la Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), ca să înțelegem ce se întâmplă cu structura acestui bloc. Clar cei direct afectați, locatari ai acestui corp, nu se vor putea muta în zilele următoare și există deja demersuri în cadrul Primăriei, am discutat acest lucru și în cadrul Comitetului de Situații de Urgență, să se găsească soluții pe termen lung pentru persoane afectate. Atât din punct de vedere al cazării, cât și suport.

Inclusiv în acest punct de comandă, cei care au documentele în interiorul clădirii, pot veni să-și facă documente temporare. Există suport pe toate planuri, momentan focusul este pe ziua de astăzi. Să ne asigurăm că nu mai este absolut nimeni acolo, să înțelegem foarte clar ce se va întâmpla cu structura blocului. De luni încolo, cel mai probabil vom avea o nouă ședință de comitet. Evident, și peste weekend vom fi în discuții cu toate autoritățile implicate, dar de luni încolo vom lua decizii pe termen lung”, a adăugat prefectul.

Ce se va întâmpla cu elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de explozia din Rahova

Explozia a afectat și o unitate școlară din zonă, fiind vorba despre Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Cum și structura acestei clădiri a fost afectată, iar geamurile și piese de mobilier au fost distruse de deflagrație, elevii urmează să facă ore în regim online. Pe termen lung, există mai multe posibile soluții, însă autoritățile nu au stabilit pe care o vor urma.

„Încă nu ne este foarte clar cât de mult a fost afectată structura de rezistență a liceului. Înțeleg că există și aici niște probleme, dincolo de geamurile sparte din cauza suflului exploziei. Săptămâna viitoare, elevii vor sta acasă și vor învăța în regim online.

Săptămâna cealaltă va fi vacanță, deci avem un termen de două săptămâni să înțelegem foarte clar dacă totul poate fi remediat în acest liceu și elevii se pot întoarce sau dacă va trebui să găsim alte soluții. Ori să continuăm în sistem online încă o perioadă ori, cei de la Sectorul 6 ne-au oferit deja o soluție în care copiii pot fi mutați. Dacă am înțeles corect, dunt vreo 16 clase libere, și ar putea să continue acolo. Evident, nu există o decizie în acest sens acum, vom discuta și cu Inspectoratul Școlar și vom vedea. Momentan avem aceste 2 săptămâni în care analizăm situația cât mai bine și vom lua decizii ulterior”, a explicat Andrei Nistor.

Andrei Nistor: „Nu ne putem juca cu astfel de improvizații”

Andrei Nistor nu a dorit să emită o părere cu privire la circumstanțele în care s-a produs tragedia, susținând că este de datoria altor autorități să stabilească vinovatul. În încheierea intervenției, prefectul face apel la cetățeni să fie extrem de prudenți când vine vorba de siguranța locuințelor lor, să evite improvizațiile și să respecte întocmai directivele specialiștilor.

„Personal nu am stat de vorbă. S-a stat de vorbă cu Distrigaz. Înțeleg ce apăruse inițial în spațiu public că ar fi vina lor. Nu sunt eu în măsură să fac speculații. Asta e treaba autorităților competente să investigheze ce s-a întâmplat. Înțeleg că e deja în spațiul public faptul că era închis gazul, era sigilat, și cineva a dat drumul la gaz, rupând sigiliu. Trebuie să lăsăm autoritățile competente să ancheteze concret și cine este vinovat să plătească. Au murit oameni, sunt victime, sunt pagube foarte mari generate.

Ce cred că este mult mai important de acum încolo este să știm toți că nu ne putem juca cu astfel de improvizații. Nu ne putem juca cu directivele autorităților și specialiștilor”, a încheiat prefectul Bucureștiului.