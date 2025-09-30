Anda Adam și soțul ei au fost evacuați cu forța din spațiul în care și-au deschis un club de fițe, acum trei ani. Joseph a încercat apoi să-și recâștige dreptatea în instanță, dar nu a reușit din cauza unor gafe procedurale.

De ce Anda Adam și soțul ei au fost evacuați

Acum trei ani, Anda Adam și , au deschis un club de fițe în Cluj-Napoca, în care au investit peste 100.000 de euro. Anul trecut, ei au închis localul exclusivist fără a da prea multe explicații, dar acum s-au aflat adevăratele motive.

Se pare că și soțul ei n-au prea avut succes cu localul. Ei n-au avut vânzare și, la un moment dat, chiar au intrat în litigiu cu firma care le închiriase spațiul, din cauza unor datorii.

Joseph a declarat în instanță că și-a achitat până la urmă datoriile, dar proprietarul spațiului n-a mai vrut continuarea înțelegerii și i-a evacuat pe cei doi fără niciun avertisment. Asta deși data scadentă a contractului era luna mai 2026.

„Ulterior, şi fără nici un fel de somaţie sau înştiinţare, intimata a procedat la evacuarea reclamantei din spaţiu, cu concursul executorului judecătoresc, în dosarul de executare silită nr. 290/2023. Or, executorul judecătoresc, imediat după sărbătorile de iarna şi profitând de absenţa administratorului societăţii reclamante din ţară, a instituit sechestru asupra spaţiului, refuzând ulterior să permită accesul vreunei persoane, să elibereze bunurile societăţii reclamante, sau cel puţin să pună la dispoziţia acestora lista de inventar a bunurilor sechestrate”, se arată în motivarea depusă de avocatul familiei Adam și citată de

Asta înseamnă că proprietarul spațiului în care a funcționat localul pur și simplu a pus lacătul pe ușă și nu le-a mai permis celor două vedete să-și ia bunurile pe care le investiseră în club.

Ce greșeli a făcut Joseph în procesul pe care l-a intentat

Anda și Joseph Adam au contestat evacuarea și au cerut în instanță măcar să-și recupereze bunurile ce le-au fost sechestrate.

Ei au susținut că „au efectuat numeroase investiţii în imobil, având de asemenea în interior bunuri comerciale a căror valoare depăşeşte 100.000 euro, drept pentru care au solicitat achitarea contravalorii acestora câtă vreme toate au intrat în patrimoniul pârâtei”.

Numai că încercarea lor de a-și recupera prejudiciul a fost sabotată de două gafe procedurale: avocatul lor nu a depus la timp împuternicirea, iar Joseph a uitat să-și declare numele actualizat după căsătoria cu artista.

Rezultatul a fost nu doar că Joseph Adam n-a putut recupera bunurile rămase în fostul club, dar a fost obligat de instanță și la plata cheltuielilor de judecată.