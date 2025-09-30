B1 Inregistrari!
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri

Traian Avarvarei
30 sept. 2025, 16:35
Anda Adam și Joseph au fost evacuați din spațiul din Cluj în care-și aveau clubul exclusivist. Sursa foto: Captură video - Antena Stars / YouTube
Cuprins
  1. De ce Anda Adam și soțul ei au fost evacuați
  2. Ce greșeli a făcut Joseph în procesul pe care l-a intentat

Anda Adam și soțul ei au fost evacuați cu forța din spațiul în care și-au deschis un club de fițe, acum trei ani. Joseph a încercat apoi să-și recâștige dreptatea în instanță, dar nu a reușit din cauza unor gafe procedurale.

De ce Anda Adam și soțul ei au fost evacuați

Acum trei ani, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au deschis un club de fițe în Cluj-Napoca, în care au investit peste 100.000 de euro. Anul trecut, ei au închis localul exclusivist fără a da prea multe explicații, dar acum s-au aflat adevăratele motive.

Se pare că vedeta și soțul ei n-au prea avut succes cu localul. Ei n-au avut vânzare și, la un moment dat, chiar au intrat în litigiu cu firma care le închiriase spațiul, din cauza unor datorii.

Joseph a declarat în instanță că și-a achitat până la urmă datoriile, dar proprietarul spațiului n-a mai vrut continuarea înțelegerii și i-a evacuat pe cei doi fără niciun avertisment. Asta deși data scadentă a contractului era luna mai 2026.

„Ulterior, şi fără nici un fel de somaţie sau înştiinţare, intimata a procedat la evacuarea reclamantei din spaţiu, cu concursul executorului judecătoresc, în dosarul de executare silită nr. 290/2023. Or, executorul judecătoresc, imediat după sărbătorile de iarna şi profitând de absenţa administratorului societăţii reclamante din ţară, a instituit sechestru asupra spaţiului, refuzând ulterior să permită accesul vreunei persoane, să elibereze bunurile societăţii reclamante, sau cel puţin să pună la dispoziţia acestora lista de inventar a bunurilor sechestrate”, se arată în motivarea depusă de avocatul familiei Adam și citată de CanCan.

Asta înseamnă că proprietarul spațiului în care a funcționat localul pur și simplu a pus lacătul pe ușă și nu le-a mai permis celor două vedete să-și ia bunurile pe care le investiseră în club.

Ce greșeli a făcut Joseph în procesul pe care l-a intentat

Anda și Joseph Adam au contestat evacuarea și au cerut în instanță măcar să-și recupereze bunurile ce le-au fost sechestrate.

Ei au susținut că „au efectuat numeroase investiţii în imobil, având de asemenea în interior bunuri comerciale a căror valoare depăşeşte 100.000 euro, drept pentru care au solicitat achitarea contravalorii acestora câtă vreme toate au intrat în patrimoniul pârâtei”.

Numai că încercarea lor de a-și recupera prejudiciul a fost sabotată de două gafe procedurale: avocatul lor nu a depus la timp împuternicirea, iar Joseph a uitat să-și declare numele actualizat după căsătoria cu artista.

Rezultatul a fost nu doar că Joseph Adam n-a putut recupera bunurile rămase în fostul club, dar a fost obligat de instanță și la plata cheltuielilor de judecată.

