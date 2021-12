Andrei Păunescu, declarații emoționante după moartea lui Victor Socaciu: „Și-a revenit foarte greu dar mă gândeam că vom avea încă multă vreme de lucrat împreună”

Celebrul cântăreț de folk, Victor Socaciu, s-a stins în a treia zi de Crăciun, iar unul dintre artiștii care au reacționat la aflarea veștii a fost fiul regretatului Adrian Păunescu, Andrei.

Ce spune Andrei Păunescu, despre moartea lui Victor Socaciu

Acesta a explicat ce a reprezentat Victor Socaciu pentru formarea sa și pentru Cenaclul Flacăra: „Doamne, deci eu chiar sunt absolut șocat pentru că nu am știut. Chiar nu am știut așa ceva și nu îmi vine să cred că un om cu care am copilărit și am petrecut atâtea momente extraordinare, și în perioada veche a Cenaclului Flacăra și în ultimii ani, a putut să se ducă”, a spus Andrei Păunescu, la Antena 3.

Acesta a mai spus că Victor Socaciu s-a îmbolnăvit de COVID imediat după festivalul pe care l-a organizat în martie, la Breaza, și și-a revenit foarte greu:

„Dincolo de adevărul că artiștii mari, creatorii mari, nu mor, totuși iată că mor și că nu se poate trece peste un asemenea fapt, că un om care îți cânta, iți vorbea, care era și un creator de evenimente și de instituții, cum era Victor, s-a dus.

Am ținut legătura. A avut mai multe fluctuații în starea lui. La un moment dat a fost o veste că este în stare gravă. Eu am vorbit cu el și presa exagerase, dar uitați că uneori se întâmplă tragedii.

Dar știu că a avut un an greu. S-a îmbolnăvit de COVID imediat după festivalul pe care l-a organizat în martie, la Breaza, și și-a revenit foarte greu dar mă gândeam că vom avea încă multă vreme de lucrat împreună.”

Victor Socaciu s-a stins la vârsta de 68 de ani

Îndrăgitul cântăreț de muzică folk Victor Socaciu a murit astăzi, 27 decembrie, la vârsta de 68 de ani. Artistul se afla internat în spital de câteva luni de zile, în București. Încă din luna septembrie starea sa de sănătate se agravase.

De-a lungul timpului, Victor Socaciu a fost muzician, compozitor, cântăreţ, chitarist, realizator şi prezentator TV, dar şi politician şi apoi diplomat.

Celebrul artist a murit în urma unor complicații la rinichi. El fusese operat de curând, a urmat tratament medicamentos, dar din păcate, corpul a fost răpus.