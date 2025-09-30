B1 Inregistrari!
Andrew Tate, prima reacție după ce a scăpat de acuzațiile de abuz sexual din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie"

Andrew Tate, prima reacție după ce a scăpat de acuzațiile de abuz sexual din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”

B1.ro
30 sept. 2025, 22:33
Andrew Tate, prima reacție după ce a scăpat de acuzațiile de abuz sexual din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie”
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Andrew Tate după ce a scăpat de urmărirea penală
  2. Ce acuzații i-au fost aduse lui Andrew Tate

După ce, în urmă cu o zi, Înalta Curte din Londra a decis să nu-l urmărească penal pe Andrew Tate într-un caz în care a fost acuzat de patru femei de agresiune sexuală, influencerul a oferit o reacție.

Ce mesaj a transmis Andrew Tate după ce a scăpat de urmărirea penală

Influencerul a distribuit pe rețeaua X un articol cu titlul „Nu se vor formula acuzații penale în legătură cu plângerile civile depuse de patru femei împotriva lui Andrew Tate” și a vorbti despre acuzațiile care i-au fost aduse. Acesta susține că tratamentul la care a fost supus, mai exact 4 luni de închisoare și 3 ani de arest la domiciliu, îl fac unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie. Influencerul și-a încheiat postarea cu o comparație cu președintele american Donald Trump.

„România? Niciun caz. UK? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni în închisoare, 3 ani închis în casa mea. Calomnii mediatice nesfârșită. 25 de milioane de dolari furați de la mine. Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie, alături de însuși președintele Trump”, a scris Andre Tate, într-o postare pe platforma X.

Ce acuzații i-au fost aduse lui Andrew Tate

Cele patru femei care i-au intentat lui Andrew Tate un proces civil l-au acuzat pe acesta de violență sexuală. Una dintre presupusele victime a susținut că fostul kickboxer a strâns-o de gât, a biciuit-o cu o curea și i-a îndreptat un pistol spre cap, în 2015.

Avocații lui Tate au declarat, în timpul unei audieri anterioare, că influencerul „neagă toate acuzațiile aduse”, potrivit The Independent.

Luni, Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a declarat că influencerul nu va fi acuzat penal, întrucât nu s-au îndeplinit condițiile legale.

„Am efectuat o analiză suplimentară a unui dosar în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015. În urma unei analize atente a probelor furnizate de Poliția din Hertfordshire, am concluzionat că criteriul nostru legal pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu ar trebui luate alte măsuri.

Am informat toate părțile cu privire la decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a explica raționamentul nostru mai detaliat”, a declarat un purtător de cuvânt al CPS.

