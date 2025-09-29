B1 Inregistrari!
Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  

29 sept. 2025, 18:24
Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  
Sursă foto: Instagram/ @kaitrumpgolfer
Cuprins
  1. Cât costă un hanorac semnat de brandul lui Kai Trump
  2. Viața personală a tinerei Kai Trump
  3. Cum au reacționat internauții la postarea care anunța lansarea brandului de haine

În vârstă de 18 ani, Kai Trump, nepoata președintelui american Donald Trump, și-a lansat propriul său brand de modă. Creația tinerei este o reflexie perfectă a a ceea ce o pasionează cel mai mult pe aceasta: politica, antreprenoriatul și celebritatea.  

Cât costă un hanorac semnat de brandul lui Kai Trump

Lansarea brandului de haine a fost marcată printr-o serie de fotografii promoționale, postate pe rețelele de socializare de însăși Kai Trump. Aceasta s-a pozat pe terenul din fața Casei Albe, purtând un pulover din colecția ei. Ulterior, tânăra a apărut purtând hainele semnate de propriul brand și alături de Donald Trump.

„Apropo, aceasta este Kai”, a prezentat-o președintele SUA, presei.

Sub brandul omonim al nepoatei lui Donald Trump se comercializează piese de vestimentație deopotrivă elegante și sobre. Primul articol scos la vânzare este un hanorac simplu, cu guler rotund, cu inițialele lui Kai pe piept și semnătura ei la manșetă. Prețul este de 130 de dolari.

Viața personală a tinerei Kai Trump

Kai nu ajunge pentru prima dată în lumina reflectoarelor. Anul trecut, tânăra a ținut un scurt discurs la Convenția Națională Republicană. Alături de bunicul său, Donald Trump, cu care împărtășește pasiunea pentru golf, tânăra a luat parte la Cupa Ryder, o competiție care are loc între echipe din America și echipe din Europa.

De asemenea, este de așteptat ca Kai să se alăture echipei de golf de la Universitatea din Miami anul viitor. Părinții tinerei sunt divorțați, iar mama ei se pare că și-a găsit liniștea în brațele legendarului jucător de golf, Tiger Woods, potrivit Bona.

Cum au reacționat internauții la postarea care anunța lansarea brandului de haine

Lansarea brandului de haine personal a lui Kai a stârnit reacții mixte în mediul online. Unii utilizatori de socializare au lăudat spiritul antreprenorial a lui Kai, apreciind că tânăra are potențial să ajungă „următorul mare designer adolescent”.

Alții au criticat prețul ridicat al articolelor vestimentare și alegerea tinerei de a alătura politica și antreprenoriatul. Un lucru e cert, fiecare reacție a contribuit la vâlva care s-a creat în jurul brandului de haine și a ajutat-o pe tânără să-și consolideze imaginea în spațiul public.

