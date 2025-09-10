Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști

Un tânăr, în vârstă de 19 ani, din Drobeta Turnu Severin, a fost arestat la domiciliu, după ce a comis infracțiunea de tâlhărie calificată. El a reușit să evadeze de acasă, iar polițiștii au pornit în căutarea acestuia. Populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.
Tânărul de 19 ani, aflat în arest la domiciliu, şi-a rupt brăţara electronică de monitorizare și a plecat din casă, conform Observator.
În urma acestora, polițiștii au pornit în căutarea bărbatului. Pentru a-l prinde, poliţiştii au organizat mai multe filtre în trafic. De asemenea, populaţia a fost avertizată prin mesaj RO-Alert despre incident.
În cele din urmă, tânărul a fost prins de autorități. El a fost identificat în Chiochiuța (Strehaia). Ulterior, acesta a fost plasat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți.
Pe lângă fapta inițială, acum, tânărul de 19 ani va fi cercetat și pentru evadare. Mai mult, acesta trebuie să suporte costul brăţării de monitorizare distruse.