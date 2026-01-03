Un incident petrecut într-un parc de distracții Disney din Florida a atras atenția publicului, după ce un angajat a fost rănit în timpul unui spectacol inspirat din universul „Indiana Jones”. Accidentul s-a produs în fața spectatorilor, atunci când un element de recuzită a deviat de la traseul stabilit.

Cum s-a produs incidentul în timpul spectacolului

Accidentul a avut loc în cadrul unui spectacol dedicat celebrului personaj Indiana Jones, recreând una dintre cele mai cunoscute scene din filmul „Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute”. În timpul reprezentației, un fals bolovan elastic, dar cu o greutate considerabilă de aproximativ 180 de kilograme, a deviat de la traiectoria normală.

Obiectul trebuia să urmărească un alt angajat aflat în rolul doctorului Jones, însă a sărit peste decor și s-a îndreptat spre zona publicului. În imaginile devenite virale pe rețelele sociale se observă clar cum bolovanul părăsește traseul stabilit și creează un moment de panică în rândul spectatorilor.

Ce s-a întâmplat în momentul impactului și cum a reacționat personalul

În fața pericolului iminent, un angajat s-a interpus între obiectul de recuzită și public, încercând să oprească deplasarea bolovanului cu propriul corp. Forța impactului a fost însă mult prea mare, iar bărbatul a fost proiectat violent la pământ, sub privirile celor prezenți. Acesta a fost ajutat imediat de colegii săi, iar după ce s-a ridicat părea să sângereze la nivelul scalpului. Compania a confirmat ulterior că elementul de recuzită a deviat de la traiectoria sa normală în timpul reprezentației.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat vineri pentru că „siguranţa este o prioritate pentru companie”, relatează Hotnews. Reprezentantul Disney a precizat că scena respectivă va fi analizată atent, urmând să fie modificată după finalizarea evaluării realizate de echipa de securitate.

Spectacolul se bazează pe una dintre cele mai emblematice secvențe din filmul lansat în 1981, primul din celebra serie regizată de Steven Spielberg, cu Harrison Ford în rol principal. Disney a transmis că va revizui elementele de recuzită implicate, pentru a preveni incidente similare și pentru a asigura desfășurarea spectacolelor în condiții de siguranță.