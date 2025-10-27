B1 Inregistrari!
Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată

Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 15:57
Star Wars Logo Sursa foto: Wikipedia

Fanii francizei Star Wars sunt dezamăgiți după vestea pe care au primit-o de la regizorul american Steven Soderbergh. Acesta a confirmat că Disney a respins scenariul producției „The Hunt for Ben Sol”.

Filmul Star Wars care nu va fi produs niciodată

Steven Soderbergh a confirmat ceea ce se bănuia de mai multă vreme. Compania Disney nu este interesată de producția „The Hunt for Ben Solo”, din seria Star Wars. Decizia companiei este surprinzătoare dat fiind că filmul primise aprobarea oficială a studiourilor Lucasfilm.

Potrivit regizorului, citat de AVClub, este prima oară când compania respinge un scenariu finalizat al unei producții validate deja de Lucasfilm. El a relatat că președinta studiourilor, Kathleen Kennedy, i-a confirmat că este o situație unică.

„Am întrebat-o dacă s-a mai întâmplat ca Lucasfilm să trimită un scenariu final la Disney și să fie respins. Mi-a spus că nu, acesta a fost primul caz”, a declarat Steven Soderbergh.

Proiectul „The Hunt for Ben Solo” a fost dezvoltat în secret de Soderbergh în colaborare cu actorul Adam Driver. Acesta l-a interpretat pe Kylo Ren în ultimele filme ale seriei. În acest context, regizorul american a declara că „a fost o plăcere să realizez filmul în mintea mea, chiar dacă publicul nu-l va vedea niciodată”.

Steven Soderbergh Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Young Chris/CP/ABACA

Divergențe între Disney și Lucasfilm

Potrivit relatărilor celor implicați, Lucasfilm și-a exprimat sprijinul total pentru scenariu din seria Star Wars. Conducerea Disney, inclusiv directorul general Bob Iger, a considerat că povestea nu se încadrează în direcția francizei. Conform unor surse apropiate producției, motivul principal al respingerii a fost legat de unele aspecte neclare.

Reprezentanții Disney nu au acceptat viziunea lui Soderbergh cu privire la supraviețuirea personajului Ben Solo. În opinia lor, felul în care afost abordat acest aspect contrazicea evenimentele din „The Rise of Skywalker”.

Respingerea scenariului lui Soderbergh pare să confirme tendința recentă a studioului de a evita proiectele inovatoare. Disney mizează pe proiectele sigure care pot aduce un succes comercial seriei. În această linie se încadrează și viitorul film „The Mandalorian and Grogu”. Lansarea peliculei este programată pentru 2026.

Adam Driver Sursa foto: Hepta/ Capital Pictures / CAP/RFS

Ce cred fanii despre divergențele dintre producătorii Star Wars

În lipsa unei perspecitve privind realizarea producției „The Hunt for Ben Solo”, fanii nu pot decât să-și imagineze ce ar fi fost. Ei vor rămâne doar cu speculațiile privind povestea pe care Disney a ales să nu o spună.

De altfel, această decizie a deținătorilor francizei Star Wars a dus la un val de reacții în rândul fanilor. Mulți au cerut public ca proiectul să nu fie abandonat, iar Steven Soderbergh să fie lăsat să-l ducă la final.

Pentru unii observatori, cazul reflectă o atitudine tot mai precaută a Disney față de riscurile creative din universul Star Wars. Această abordare se datorează schimbările frecvente de regizori în producții precum Solo: A Star Wars Story sau Episode IX.

