ANPC a dat amenzi de peste jumătate de milion de lei după controlul a două piețe din București / Multe produse, oprite de la comercializare

În perioada 22-28.02.2023, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a efectuat mai multe verificări a modului în care sunt respectate prevederile legale din domeniul legislației specifice, în două piețe ale Capitalei, Domenii și 16 Februarie.

Amenzi de peste jumătate de milion de lei după ce au controla două piețe din București

Peste 70 dintre operatorii economici au fost controlați, iar în urma abaterilor, aceștia au fost sancționați cu următoarele sancțiuni:

amenzi contravenționale în cuantum de 548.000 lei;

35 avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare totală de circa 180.000 lei;

oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor, pentru 12 operatori economici.

Printre neregulile găsite de ANPC se numără comercializarea unor produse alimentare sau folosirea unor materii prime cu data limită de consum depășită, utilizarea unor vitrine neigienizate, cu prezență masivă de mucegai, praf, impurități, vopsea exfoliată, lipsa informării de pe etichete referitoare la alergenii prezenți în produse, nerespectarea regimului de temperatură pentru expunerea peștelui la comercializare, potrivit .

• Ateșpan SRL

• Antonioni Valmar SRL – ”Ceaunu Încins”

• Dossia Best Consulting SRL – „Magazin Grecesc”

• Mariluca Business Concept SRL – Fast food Burger show

• Cristin NL Impex SRL

• Lux Pan Impex SRL

• Paladium Com SRL

• Stay Fit Iride SA

• Mobile Soft GSM SRL

• Andru Service SRL

• Dumitru M Cristian Dan PFA

• Anca Dori Com SRL.

Consumatorii nu pot fi împărțiți în categorii ce țin de posibilitățile financiare ale acestora.

Nu există drepturi suplimentare în funcție de acest criteriu.

Nu există de asemenea nici obligații diferite ale operatorilor economici, în funcție de cifra de afaceri. Am arătat că avem aceeași măsură și pentru cei mari, dar și pentru cei mici.

Când mergi să cumperi de la piață, nu trebuie să participi la o cursă cu obstacole și peripeții.

Consider această actiune un avertisment pentru toate piețele, la nivel național.

În perioada următoare ne vom concentra pe aceste zone, mai ales că se apropie sărbătorile pascale” – Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Dintre cele mai importante nereguli semnalate, menționăm:

– comercializarea unor produse alimentare sau folosirea unor materii prime cu data limită de consum depășită

– comercializarea unor fructe și legume cu modificări organoleptice, cu urme de lovituri mecanice, pete nespecifice de produs, textura moale, fără a avea menționată pe etichetă țara de proveniență și calitatea sau faptul că sunt tratate, acolo unde este cazul

– utilizare unor vitrine frigorifice neigienizate, cu prezență masivă de mucegai, praf, impurități, resturi alimentare, chedere rupte, vopsea exfoliată, cu gheață în exces

– folosirea unor malaxoare neigienizate, cu vopsea exfoliată și a unor tăvi de coacere și alte recipiente de gătire cu grad de uzură avansat, încărcate de grăsime în strat grosier

– folosirea unor lădițe de depozitare a produselor alimentare cu acumulări excesive de praf și impurități

– lipsa informării de pe etichete referitoare la alergenii prezenți în produse

– lipsa informațiilor cu privire la clasa de prospețime a peștelui, la locul de comercializare

– nerespectarea regimului de temperatură pentru expunerea peștelui la comercializare

– utilizarea unor materii prime fără menționarea elementelor de identificare și caracterizare, precum și a datei limită de consum de pe etichetă

– nerespectarea vecinatății produselor alimentare în agregatele frigorifice

– folosirea, pentru colectarea reziduală a unor recipiente fără capac,

– utilizarea ustensilelor neprofesionale, în spațiul de gătit, și a bureților de sârmă, pentru veselă,

– existența pavimentului cu bucăți de gresie sparte și a tavanului cu pete și grăsine scursă solidificată

– lipsa unor autorizații de funcționare

– comercializarea unor produse alimentare fără eticheta tradusă în limba română

– lipsa afișării datei durabilității minimale a unora dintre produsele expuse spre comercializare

– lipsa afișării prețurilor, în cazul unora dintre produsele aflate la comercializare

– depozitarea produselor direct pe paviment

– folosirea unor cântare fără buletin de verificare metrologică

– schimbare stării termice a produselor alimentare, față de cea indicată de producător

– lipsa graficului de schimbare a uleiului de prăjire

– depozitarea sucurilor carbogazoase sub incidența razelor solare

– lipsa afișării atestatului de producător, pentru unii vânzători de legume și fructe

– folosirea unor aparate de fitness cu pedala ruptă, sezutul cu protecția ruptă, mânerele din burete depreciate

– comercializarea unor accesorii GSM fără elemente de informare, identificare respectiv denumire produs, producător/importator, adresă, compozitie sau fără etichete traduse în limba română

– lipsa afișării informațiilor cu privire la timpul de realizare a reparației aparatelor GSM, tarif/manoperă, termen de garanție, riscuri

– neemiterea formularelor de accept pentru operațiunile de schimb valutar

– neconcordanțe între informațiile afișate în interior și cele afisate în exterior, la unele case de schimb valutar

– folosirea unor produse cosmetice fără etichete cu data deschiderii, a unora expirate,

– folosirea, în saloane de frumusețe, a unor benzi de sterilizare cu termenul de valabilitate expirat și a unor aparaturi fără verificare tehnică periodică

– lipsa registrului de sterilizare, a substanțelor dezinfectante și a autorizațiilor specifice, pentru unele saloane de frumusețe

– comercializarea unor produse nealimentare fără garanție

– comercializarea unor produse textile sau încălțăminte fără traducerea în limba română a etichetei și fără precizarea materialelor din care sunt confecționate și a compoziției fibroase a textilelor

– comercializarea unor jucării fără instrucțiuni și informații privind securitatea, în limba română

– comercializarea unor echipamente de joasă tensiune fără a avea informații traduse în limba română și marcajul CE, pe eticheta de produs

– comercializarea unor produse cu mărci înregistrate, fără documente de proveniență,

– împiedicarea controlului și comercializarea de produse contrafăcute”, scrie în comunicatul instituției.