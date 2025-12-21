Comisarii Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au avut un șoc în timpul verificării unui restaurant din Constanța. Neregulile găsite au dus la închiderea temporară a unității, dar și la aplicarea unei amenzi consistente.

Ce nereguli au găsit găsit comisarii ANPC la un restaurant din Constanța

Comisarii ANPC sunt obișnuiți să găsească tot felul de nereguli în controalele lor. Însă, verificarea unui restaurant din Constanța a venit cu mai multe surprize neplăcute decât s-ar fi așteptat. Gandaci, pânze de păianjeni, ba chiar și un șoarece mort au fost doar o parte dintre problemele constatate în timpul unui control. Lista descoperirilor continuă și cu alte nereguli, printre care lipsa unei autorizații ISU, folosirea produselor expirate și un meniu care nu informa corect și complet clienții.

„La restaurantul NAMO se pot servi și șoricei, cu garnitură de gândaci.

Sper că nu v-am dat peste cap pofta de mâncare!

Pentru cei care cred că este o figură de stil, iată realitatea constatată în urma controlului:

Blocul alimentar nu avea flux tehnologic conform.

Se utilizau tigăi cu arsură acumulată și uzură avansată, ustensile neprofesionale, cuțite cu nituri, coșuri de gunoi fără capac și fără acționare la picior.

În spațiul de producție erau folosite produse cu data-limită de consum depășită.

Spațiile adiacente erau neigienizate, cu pânze de păianjen, iar pe paviment au fost găsiți gândaci morți și un șoarece mort.

Două lăzi frigorifice erau neigienizate, cu acumulări de gheață, iar vecinătatea materiilor prime nu era respectată: pește lângă carne, chifle lângă carne și legume.

S-a constatat inclusiv modificarea nejustificată a stării termice a produselor (din refrigerat în congelat), cu încălcarea recomandărilor producătorului.

Lista meniu nu informa corect și complet consumatorii, conform Ordinului nr. 201/2022 și Regulamentului (UE) nr. 1169/2011.

Operatorul economic nu deține autorizație ISU”, se arată într-o postare pe , făcută de .

Cum a sancționat ANPC neregulile

Așa cum era de așteptat, ANPC a sancționat neregulie grave găsite în interiorul restaurantului. Unitatea va rămâne închisă până la remedierea problemelor și trebuie să achite o amendă totală de 22.500 de lei. În plus, au fos retrase de la vânzare 50 de kilograme de produse, în valoare de 1.800 de lei.

„Măsuri dispuse: