B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie

ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie

B1.ro
08 dec. 2025, 23:27
ANPIS a anunțat când vor fi virate alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale în luna decembrie
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Când vor ajunge ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități în conturi
  3. Beneficiile sociale care vor fi virate după jumătatea lunii decembrie, potrivit ANPIS

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) își dorește ca beneficiile sociale care le revin cetățenilor să ajungă la aceștia înainte de Crăciun. Tocmai din acest motiv, banii vor fi trimiși în avans către beneficiari, a anunțat în cursul zilei de luni instituția. 

Când vor ajunge ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități în conturi

Banii au fost virați de ANPIS, prin agențiile teritoriale – AJPIS, în cursul zilei de luni, 8 decembrie, pentru beneficiarii unora dintre cele mai importante trei categorii de asistență socială: alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Cetățenii vor ajunge în posesia banilor mult mai devreme luna aceasta, pentru că instituția și-a dorit ca sumele respective să ajungă la destinatari înainte de debutul Sărbătorilor de iarnă. De obicei, beneficiile sociale erau virate abia spre finalul lunilor.

„Pentru a ne asigura de faptul că cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agențiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistență socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilități vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poștal, se va realiza în perioada 18-24 decembrie 2025”, a transmis ANPIS, printr-un comunicat.

Beneficiile sociale care vor fi virate după jumătatea lunii decembrie, potrivit ANPIS

Pentru alte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și alocația lunară de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA, banii se vor vira după jumătatea lunii. Cei care au optat pentru primirea banilor într-un cont bancar, vor intra în posesia sumei cuvenite pe 19 decembrie 2025. La cei care au solicitat drepturile prin mandat poștal, banii vor ajunge cel târziu în 24 decembrie 2025.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) prin cele 42 de agenții teritoriale oferă sprijin concret în viața de zi cu zi a persoanelor și familiilor fiind un sprijin real pentru oamenii care trec prin perioade dificile”, se arată în comunicat.

Tags:
Citește și...
CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale
Eveniment
CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale
Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
Eveniment
Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii
Eveniment
Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii
Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni
Eveniment
Nominalizările pentru Globurile de Aur 2025. Pelicula cu cele mai multe mențiuni
Târgu Jiu: Zeci de mașini, vandalizate de un minor beat. Ce au spus părinții lui
Eveniment
Târgu Jiu: Zeci de mașini, vandalizate de un minor beat. Ce au spus părinții lui
O nouă zi liberă pentru români. Proiectul, adoptat tacit de Senat. De când intră în vigoare
Eveniment
O nouă zi liberă pentru români. Proiectul, adoptat tacit de Senat. De când intră în vigoare
Un tânăr a devenit viral după ce s-a filmat dând cu aspiratorul într-un metrou din București. Reacțiile călătorilor – hilare
Eveniment
Un tânăr a devenit viral după ce s-a filmat dând cu aspiratorul într-un metrou din București. Reacțiile călătorilor – hilare
Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Eveniment
Incendiu la Spitalul Județean din Deva. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Friptura cu care vei da gata toți invitații de la masa de Crăciun. La ce trebuie să fii atent când gătești carne de porc
Eveniment
Friptura cu care vei da gata toți invitații de la masa de Crăciun. La ce trebuie să fii atent când gătești carne de porc
S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei
Eveniment
S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei
Ultima oră
23:56 - Cadoul inedit pe care l-a primit Anamaria Prodan de la Ronald Gavril, de Moș Nicolae: „Îl dau mereu drept exemplu”
23:53 - Cristi Borcea, noi dezvăluiri despre fotbal, familie și afaceri: „Am peste 2000 de angajați, nouă copii și multe probleme”
23:30 - De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan Crăciunul în avans. Ce preparate s-au găsit pe masa festivă
23:22 - Cum se împarte Andreea Mantea între rolul de mamă și filmările-maraton: „Oamenii trebuie să știe că nu trăim vieți perfecte”
23:00 - CFR Călători reintroduce rutele directe către Budapesta și Viena. Cât costă călătoriile internaționale
22:51 - Tatulici: „Dacă PSD ies de la guvernare, îi mănâncă AUR ca pe sendvișul de la benzinării”. Ce spune despre Grindeanu (VIDEO)
22:25 - Cât costă să pregătești cozonacul tradițional în casă? Cumpărat gata făcut poate fi de până la patru ori mai scump
22:09 - Mihai Tatulici, după alegerile din București: „Vă dau o veste ‘tristă’ – oamenii sunt din ce în se mai inteligenți” (VIDEO)
22:07 - Întâlnirea oficială dintre Ilie Bolojan și Boris Pistorius, anulată în ultimul moment. Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania nu mai vine în România
21:59 - Trei polițiști din Sibiu, acuzați că ar fi bătut mai mulți elevi în timpul unui interogatoriu: „Au trecut prin mari umilințe” / De ce erau suspectați copiii