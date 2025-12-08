Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) își dorește ca beneficiile sociale care le revin cetățenilor să ajungă la aceștia înainte de Crăciun. Tocmai din acest motiv, banii vor fi trimiși în avans către beneficiari, a anunțat în cursul zilei de luni instituția.

Când vor ajunge ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități în conturi

Banii au fost virați de , prin agențiile teritoriale – AJPIS, în cursul zilei de luni, 8 decembrie, pentru beneficiarii unora dintre cele mai importante trei categorii de asistență socială: alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. Cetățenii vor ajunge în posesia banilor mult mai devreme luna aceasta, pentru că instituția și-a dorit ca sumele respective să ajungă la destinatari înainte de debutul Sărbătorilor de iarnă. De obicei, beneficiile sociale erau virate abia spre finalul lunilor.

„Pentru a ne asigura de faptul că cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agențiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilități vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poștal, se va realiza în perioada 18-24 decembrie 2025”, a transmis ANPIS, printr-un comunicat.

Beneficiile sociale care vor fi virate după jumătatea lunii decembrie, potrivit ANPIS

Pentru alte beneficii sociale, precum venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și alocația lunară de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA, banii se vor vira după jumătatea lunii. Cei care au optat pentru primirea banilor într-un cont bancar, vor intra în posesia sumei cuvenite pe 19 decembrie 2025. La cei care au solicitat drepturile prin mandat poștal, banii vor ajunge cel târziu în 24 decembrie 2025.

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) prin cele 42 de agenții teritoriale oferă sprijin concret în viața de zi cu zi a persoanelor și familiilor fiind un sprijin real pentru oamenii care trec prin perioade dificile”, se arată în comunicat.