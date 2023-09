Antal Arpad, despre schimbarea bordurilor bune din Sfântu Gheorghe: Dacă acum refacem strada, iar bordura urmează să se strice într-un an, atunci doar să schimbăm bordura ar fi extrem de absurd

Antal Arpad, primarul UDMR din Sfântu Gheorghe, a explicat de ce a ales municipalitatea să schimbe și bordurile în stare bună în momentul în care se reabilitează străzile, o situație semnalată de mai mulți locuitori din oraș.

Ce a spus Antal Arpad (UDMR) despre schimbarea bordurilor bune din Sfântu Gheorghe

Într-un interviu pentru , primarul a oferit mai multe motive pentru decizia de a schimba bordurile aparent bune în momentul reabilitării străzilor din municipiu.

„Pe străzile Stadionului, Grigore Bălan, Nicolae Iorga, Fabricii, Ciucului, Lunca Oltului, Păiuș David se fac aceste lucrări și, având în vedere că pe Nicolae Iorga se va reasfalta strada, aceste borduri din beton riscau să fie stricate în momentul în care se toarnă asfaltul nou. Pe de altă parte, experiența mea este că toate bordurile din beton sunt un factor de poluare pe termen mediu, de multe ori chiar și pe termen scurt pentru că în momentul în care tu montezi bordura respectivă nu știi ce calitate are, îți dai seama peste o lună, peste 6 luni, peste un an, și de multe ori asfaltul încă este în stare bună”, a declarat oficialul.

„La fel și pe Nicolae Iorga, dacă acum refacem strada iar bordura urmează să se strice într-un an, doi sau trei, atunci doar să schimbăm bordura ar fi extrem de absurd. De aceea, am analizat această problemă și am luat această decizie de a rezolva această problemă acum”, a explicat primarul”, a adăugat el.