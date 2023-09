Anul școlar împărțit pe module ar putea să dispară / Ministrul Educației anunță posibila schimbare

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că în perioada următoare va primi o analiză cu privire la oportunitatea continuării împărțirii anului școlar în module, subliniind că viitorul acestui sistem va fi hotărât înainte de anul școlar 2024-2025, relatează .

O evaluare după primul an de implementare

Anul școlar împărțit în module, care a fost introdus recent, se află sub lupa analizei. Ligia Deca a explicat că a solicitat o evaluare a acestui sistem după primul an de implementare, care tocmai s-a încheiat. Analiza va fi finalizată în lunile următoare și va ajuta la luarea deciziei cu privire la continuitatea acestui model.

„Pentru module am promis, atunci când am preluat mandatul, o analiză după primul an de implementare. Primul an de implementare a fost anul şcolar care tocmai s-a încheiat, am solicitat analiza, ea o să fie finalizată în lunile următoare. În momentul în care a trebuit să stabilim calendarul şcolar pentru acest an şcolar nu fuseseră parcurse decât două module pe sistemul acesta de module, deci nu se putea face o evaluare pe un an întreg. După ce vom avea evaluarea, înainte de a avea structura anului şcolar pentru anul şcolar 2024-2025, vom vedea ce a mers bine şi ce nu a mers bine şi vom vedea dacă vom continua cu acest sistem de module”, a afirmat Ligia Deca, la TVR Info, luni seară.

Argumente pro și contra

Ministrul Deca a evidențiat că modulele au fost gândite pentru a crea un echilibru între perioadele de activitate școlară și scurtele pauze, o idee care teoretic ar trebui să favorizeze procesul de învățare. Cu toate acestea, ea a subliniat că este crucial să se evalueze cum funcționează acest sistem în practică.

În plus, ministrul a menționat că a primit și feedback negativ cu privire la împărțirea anului școlar în module, subliniind astfel că opinii diverse trebuie luate în considerare în procesul decizional.

Decizia cu privire la continuitatea sau modificarea sistemului de module va avea un impact semnificativ asupra viitorului educației din România. Cu argumente pro și contra în dezbatere, această evaluare este așteptată cu interes de părinți, elevi și cadrele didactice, în vederea asigurării unui sistem educațional eficient și adecvat nevoilor tuturor celor implicați.