B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei

Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei

Ana Maria
03 oct. 2025, 14:21
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Sursa foto: epitesti
Cuprins
  1. Cine ar urma să plătească mai puțini bani la curent
  2. Ce spune ministrul Energiei despre plafonarea prețului la energie
  3. De ce consideră guvernul această măsură o prioritate

Anumiți români este posibil să plătească mai puțini bani la curent. Guvernul ia în calcul măsuri speciale pentru a sprijini persoanele cu venituri reduse, în special pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că lucrează la un proiect legislativ care ar putea plafona prețul energiei electrice la maximum 1 leu/kWh pentru consumatorii vulnerabili.

Cine ar urma să plătească mai puțini bani la curent

Măsura se adresează celor cu venituri lunare de până la 2.500 – 3.000 lei, categorie în care intră milioane de pensionari din România. De asemenea, sunt vizate și alte gospodării vulnerabile, care deja primesc tichete de energie în valoare de 50 de lei. Acestea pot fi utilizate până la 31 martie 2026 și sunt destinate celor cu venituri foarte mici, inclusiv familiilor care trăiesc din venitul minim de incluziune.

Ce spune ministrul Energiei despre plafonarea prețului la energie

Bogdan Ivan a explicat că în prezent există patru companii care vând energie sub nivelul de 1,30 lei/kWh, plafonul anterior. Totuși, pentru iarna aceasta, ministerul vrea să impună un prag mai mic pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei și pentru alte categorii vulnerabile.

„În momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de prețuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preț mai bun.

Separat, iau un calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili, pe de o parte, care nu își permit să plătească facturile, și, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preț maxim de un leu per kilowatt.

Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de față, care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a declarat ministrul la Antena3 CNN.

De ce consideră guvernul această măsură o prioritate

Ministrul a subliniat că prețurile mari la energie nu reprezintă doar o problemă socială, ci și una de siguranță națională.

„E o problemă de siguranță națională și de securitate națională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% și 70% costul energiei. Așa că nu e o problemă a unui minister”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Prin aceste inițiative, pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei ar putea primi un sprijin real în sezonul rece, într-o perioadă marcată de scumpiri și instabilitate economică.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Eveniment
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism Ce dispozitive au fost găsite la domiciliul acesuia
Eveniment
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism Ce dispozitive au fost găsite la domiciliul acesuia
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Eveniment
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Eveniment
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Eveniment
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Eveniment
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Eveniment
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Externe
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Eveniment
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Ultima oră
14:41 - (VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
14:37 - Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism Ce dispozitive au fost găsite la domiciliul acesuia
14:18 - Ilie Bolojan, în urma valului de taxe: „Nu a fost practic o austeritate ceea ce s-a făcut. Au fost niște măsuri de responsabilitate”
14:12 - Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
14:10 - MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
14:08 - Președintele CJ Iași îl contrazice pe Rogobete: „În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă. Acesta este planul secției ATI”
13:56 - Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
13:29 - Theo Rose, dezvăluiri despre perioada în care ea și Anghel au fost ținta răutăților: „M-am trezit în mijlocul unui tăvălug”. Cum a reușit să depășească acea perioadă
13:23 - Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
12:59 - Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit