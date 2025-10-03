Anumiți români este posibil să plătească mai puțini bani la curent. Guvernul ia în calcul măsuri speciale pentru a sprijini persoanele cu venituri reduse, în special cu pensii sub 3.000 de lei. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că lucrează la un proiect legislativ care ar putea plafona prețul energiei electrice la maximum 1 leu/kWh pentru consumatorii vulnerabili.

Cine ar urma să plătească mai puțini bani la curent

Măsura se adresează celor cu venituri lunare de până la 2.500 – 3.000 lei, categorie în care intră milioane de pensionari din România. De asemenea, sunt vizate și alte gospodării vulnerabile, care deja primesc tichete de energie în valoare de 50 de lei. Acestea pot fi utilizate până la 31 martie 2026 și sunt destinate celor cu venituri foarte mici, inclusiv familiilor care trăiesc din venitul minim de incluziune.

Ce spune ministrul Energiei despre plafonarea prețului la energie

Bogdan Ivan a explicat că în prezent există patru companii care vând energie sub nivelul de 1,30 lei/kWh, plafonul anterior. Totuși, pentru iarna aceasta, vrea să impună un prag mai mic pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei și pentru alte categorii vulnerabile.

„În momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de prețuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preț mai bun.

Separat, iau un calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili, pe de o parte, care nu își permit să plătească facturile, și, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preț maxim de un leu per kilowatt.

Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de față, care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a declarat ministrul la Antena3 CNN.

De ce consideră guvernul această măsură o prioritate

Ministrul a subliniat că prețurile mari la energie nu reprezintă doar o problemă socială, ci și una de siguranță națională.

„E o problemă de siguranță națională și de securitate națională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% și 70% costul energiei. Așa că nu e o problemă a unui minister”, a mai precizat Bogdan Ivan.

Prin aceste inițiative, pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei ar putea primi un sprijin real în sezonul rece, într-o perioadă marcată de scumpiri și instabilitate economică.