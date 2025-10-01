Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut un anunț, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, conform căruia pensionarii cu venituri mai mici de 2.574 lei vor putea beneficia de cea de-a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei, prima tranșă fiind dată în luna aprilie.

Liderul PSD a transmis că restul de 400 de lei, deși nu sunt mulți, vor merge în sprijinul celor care cu adevărat nevoie de ei și a menționat că se bucură că i-a convins pe partenerii din coaliție să aprobe această nouă măsură.

Când vor merge bani către pensionari

Grindeanu a explicat că pensionarii, aproximativ 2,7 milioane la număr, vor primi banii înainte de Crăciun. Conform spuselor acestuia, atât pentru el cât și pentru partidul pe care îl reprezintă, „ a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate”.

„De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate! De aceea, mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă. Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o postare pe

Sorin Grindeanu: „Dacă nu intervenea PSD, fondurile urmau să fie tăiate la rectificare”

Șeful PSD a subliniat faptul că implicarea social-democraților a fost esențială în adoptarea acestei măsuri. În caz contrar, liderul PSD a specificat că fondurile urmau să fie tăiate la rectificare.

„Știu că nu este suficient, dar sunt convins că pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit. Nu este vreun secret că pensionarii vor primi acești bani numai după intervenția PSD – altfel, fondurile urmau să fie tăiate la rectificare. Așa cum, doar în urma insistenței PSD, Guvernul a acceptat , un sprijin mai ales pentru bătrânii cu pensii mici. Fiindcă unul dintre principalele motive ale prezenței noastre la guvernare este să fim alături de cei care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a adăugat liderul PSD.