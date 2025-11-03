B1 Inregistrari!
Eveniment

Apar primele succese la ferma de stridii din Marea Neagră. Ce rezultate au apărut după un an de experimente

Ana Beatrice
03 nov. 2025, 08:04
Sursa Fot. Freepik.com
Cuprins
  1. Cum se adaptează stridiile la apele Mării Negre
  2. Cum se dezvoltă acvacultura de stridii în România

Apar primele succese după doar un an de la lansarea primei ferme de stridii din Marea Neagră. Specialiștii se laudă cu exemplare uriașe, ce depășesc 150 de grame.

Pe litoral, pofta pentru fructe de mare e tot mai mare, iar de anul viitor românii vor putea savura, în premieră, stridii autohtone. Până atunci, restaurantele se bazează pe importuri scumpe, care depășesc 200 de lei kilogramul.

Cum se adaptează stridiile la apele Mării Negre

Apa caldă și bogată în organisme din Marea Neagră le creează stridiilor provocări neobișnuite, explică Victor Niță, cercetător la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța. El spune că acestea trebuie curățate periodic, deoarece pe cochilii se prind diverse organisme care le afectează aspectul comercial.

Primele stridii crescute în Marea Neagră au fost deja evaluate de specialiștii români, iar rezultatele sunt încurajatoare.

„Suntem primii care avem o fermă autorizată de midii și stridii. Acum a început partea de muncă: amplasăm cuștile, punem corectorii, vedem furnizorii. În primăvară, când o să fie vremea bună, deja o să plantăm aceste stridii”, a declarat Matei Datcu, notează digi24.ro.

Cum se dezvoltă acvacultura de stridii în România

Din cele 166 de hectare disponibile, 60,6 hectare, adică 36,18%, sunt alocate activităților economice marine, potrivit purtătorului de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu.

„Această stridie este una japoneză și ea nu se află în fauna Mării Negre, ci este adusă special pentru acvacultură”, a mai precizat biologul Victor Niță.

Pe litoral, cererea pentru fructe de mare crește constant, iar restaurantele și cherhanalele caută să își diversifice meniul. Până acum, clienții au putut savura doar midii, care rămân cele mai populare fructe de mare locale. Cu toate acestea, din sezonul următor, fermele autorizate din România promit să furnizeze și stridii autohtone.

În prezent, în țară, stridiile se găsesc exclusiv din import, iar prețul unui kilogram depășește 200 de lei. Aceasta deschide oportunități pentru dezvoltarea acvaculturii locale și pentru includerea produselor românești în meniurile restaurantelor.

