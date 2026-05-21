Platforma X, fostă , patronată de Elon Musk, a fost sancționată cu o amendă de 400.000 de euro, de . Un tribunal federal a luat această decizie pentru nerespectarea regulilor de protecție a minorilor pe internet.

Platforma X sancționată cu 400.000 de euro

Reţeaua socială patronată de va trebui să plătească o amendă de aproximativ 400.000 de euro în Australia. Platforma X a fost găsită responsabilă de încălcare regulilor privind protecţia minorilor pe internet, de către un tribunal federal. Decizia vine după trei ani în care s-au derulat procedurile juridice, relatează AFP.

Cazul a fost deschis, în luna februarie a anului 2023, de autoritatea naţională de reglementare . Aceasta a cerut celor de la Twitter să explice cum luptă împotriva propagării de conţinuturi cu violenţe sexuale asupra minorilor. Integrată în X Corp luna următoare, odată cu achiziţionarea Twitter de către miliardarul Elon Musk, compania a fost somată să plătească o amendă.

Autoritățile australiene au apreciat că răspunsurile primite sunt incomplete în ciuda solicitărilor repetate de clarificări, venite de la Canberra. Drept urmare, în octombrie 2024, o curte federală a decis că X are obligaţia legală de răspunde eSafety. Iar joi, 21 mai, platforma a fost în cele din urmă condamnată să achite o amendă de 650.000 de dolari australieni, respectiv circa 400.000 euro.

Instanța a motivat aplicarea acestei amenzi, apreciind că este „este adecvată în cazul pârâtului, care este o mare companie, pentru ca ea să aibă un veritabil efect disuasiv şi să nu fie pur şi simplu considerat un cost inerent al activităţilor sale”.

Măsuri pentru protecția minorilor pe internet

La nivel mondial, guvernul australian este în prima linie în încercarea de a reglementa activitatea platformelor de socializare, iar demersurile pe care le face sunt şi trezeşte interesul altor ţări. Australia a interzis accesul minorilor sub 16 ani la numeroase reţele sociale, precum TikTok şi Instagram, dar și pentru platforma X.

Potrivit unor documente guvernamentale, citate de AFP la sfârşitul lui aprilie, nu a existat o renunţare „semnificativă” la conturile de pe reţelele sociale în săptămânile care au urmat măsurii. Acest lucru se datorează și rețelelor de socializare care au ales să „conserve” conturile deținute de minori până la împlinirea vârstei majoratului.

„O transparenţă reală este esenţială pentru a trage la răspundere companiile din domeniul tehnologiei”, a subliniat responsabila eSafety Julie Inman Grant după decizie.

Oficialii australieni susțin că obținerea de „informaţii importante privind modul în care aceste companii luptă împotriva celor mai rele conţinuturi pe platformele lor”.