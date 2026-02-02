B1 Inregistrari!
Sondaj: Aproape jumătate dintre ucraineni nu văd sfârșitul războiului în 2026

Selen Osmanoglu
02 feb. 2026, 14:54
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Scepticism în creștere față de pace
  2. Scepticism față de negocierile internaționale
  3. Atacurile asupra infrastructurii și răspunsul populației
  4. Următoarea rundă de negocieri

Aproximativ 43% dintre ucraineni nu se așteaptă ca războiul să se termine anul acesta, iar scepticismul față de negocierile de pace crește constant. În același timp, majoritatea cetățenilor susțin continuarea luptei pentru apărarea teritoriului, indiferent de dificultățile generate de conflict.

Scepticism în creștere față de pace

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) în perioada 23-29 ianuarie și publicat pe 2 februarie, 43% dintre ucraineni nu cred că războiul cu Rusia se va încheia în 2026, în creștere cu 14 puncte procentuale față de luna decembrie.

Studiul arată totodată că 65% dintre respondenți sunt hotărâți să îndure conflictul „atât timp cât va fi necesar”, față de 62% în decembrie și 54% în martie 2025, potrivit The Kyiv Independent.

Scepticism față de negocierile internaționale

Datele apar în contextul în care eforturile președintelui american Donald Trump de a media un acord de pace nu au produs rezultate concrete. Kievul și Moscova rămân profund divizate, în special pe problema teritoriilor din Donețk și Luhansk.

Doar 20% dintre respondenți se așteaptă la un acord de pace până la jumătatea anului 2026, în timp ce 18% consideră că războiul s-ar putea încheia în a doua parte a anului. În același timp, 52% au respins ideea unui acord care să permită Rusiei să preia controlul asupra întregului Donbas, în timp ce 40% ar fi dispuși să accepte această condiție.

Atacurile asupra infrastructurii și răspunsul populației

Sondajul KIIS relevă că aproximativ 88% dintre ucraineni consideră atacurile rusești asupra infrastructurii energetice drept o încercare de a forța populația să capituleze, prin lipsa căldurii și a electricității.

În jur de 90% cred că Ucraina ar trebui să riposteze pe teritoriul Rusiei, iar 80% dintre aceștia susțin că astfel de lovituri ar putea viza inclusiv obiective non-militare, precum centrale electrice sau instalații petroliere.

Următoarea rundă de negocieri

Următoarea întâlnire trilaterală între oficiali ucraineni, ruși și americani este programată pentru 4-5 februarie, la Abu Dhabi. Discuțiile vor viza un posibil armistițiu în domeniul energetic și soarta regiunii Donbas.

Pe fondul intensificării atacurilor asupra rețelei energetice a Ucrainei și al temperaturilor scăzute, populația rămâne determinată să reziste, în ciuda scepticismului față de perspectivele de pace în 2026.

