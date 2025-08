Arena Elevilor 2025 – Cel mai mare eveniment de orientare vocațională din Europa are loc la București, pe 13–14 septembrie

Arena Elevilor, cel mai mare eveniment de orientare în carieră și dezvoltare vocațională din Europa, revine anul acesta cu o ediție la care vor participa peste 100 de speakeri din domenii cheie. Evenimentul va avea loc pe 13 și 14 septembrie 2025, la Circul Metropolitan București.

Educația, vocația și inspirația se întâlnesc sub același acoperiș, la Arena Elevilor 2025

Timp de două zile, elevii vor avea acces la sesiuni de consiliere, storytelling transformațional și ateliere inspiraționale, menite să le clarifice direcția.

Evenimentul aduce la un loc personalități consacrate, voci noi, lideri vizionari și profesioniști din toate colțurile industriei: de la antreprenori, cercetători, jurnaliști, aviatori, medici, psihologi, coachi, artiști, sportivi, până la experți în tehnologie, arhitectură, comunicare, fashion, marketing și multe altele.

„Cred că fiecare copil are o scânteie. Arena Elevilor este locul în care această scânteie poate deveni flacără. Nu oferim doar răspunsuri, ci deschidem minți și suflete către întrebările care contează cu adevărat. Ce pot deveni? Ce sens are pasul meu următor? Acest eveniment este despre curaj, asumare și șansa de a alege cu inima – nu din presiune sau confuzie. Pentru noi, educația nu este un sistem. Este un drum spre sine”, a declarat Simona Muscă, organizator „Arena Elevilor”.

Cine urcă pe scenă la Arena Elevilor

De ce să participi la Arena Elevilor

Elevii primesc acces la sesiuni de orientare vocațională, îndrumare pentru carieră, coaching motivațional, ateliere practice și contacte valoroase.

Părinții înțeleg mai bine realitățile și nevoile tinerilor de azi, conectându-se la modele pozitive și soluții reale.

Profesorii descoperă resurse moderne pentru educație, pot sprijini elevii în procesul decizional și își reîncarcă motivația.

