Acasa » Eveniment » Argeș: O femeie și fetița sa de 5 luni sunt dispărute de peste o săptămână. Polițiștii le caută (FOTO)

Argeș: O femeie și fetița sa de 5 luni sunt dispărute de peste o săptămână. Polițiștii le caută (FOTO)

Traian Avarvarei
02 sept. 2025, 23:53
Argeș: O femeie și fetița sa de 5 luni sunt dispărute de peste o săptămână. Polițiștii le caută (FOTO)
Sursa Foto: IPJ Argeş

O femeie din județul Argeș e căutată de polițiști, după ce a plecat de la domiciliu cu fiica ei în vârstă de cinci luni și nu s-a mai întors.

O femeie din Argeș, dispărută cu fetița

Femeia are 37 de ani și e din comuna argeșeană Poiana Lacului. Ea a plecat cu fetița de acasă pe 23 august, dar dispariția lor a fost semnalată abia marți, 2 septembrie.

„Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineața zilei de 23 august a.c., în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Pitești. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare și are telefon mobil asupra sa, însă nu răspunde”, a transmis IPJ Argeș.

Sursa Foto: IPJ Argeş

Polițiștii le caută acum. Semnalmentele celor două au fost transmise și jandarmilor și polițiștilor locali.

„Persoanele care pot oferi informații despre cele în cauză sunt rugate să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112 sau să ia legătura cu Poliția Municipiului Pitești”, se mai arată în comunicatul oficial.

