Arhitecta-șefă din Ilfov, despre „Parcul Natural Zer0 Waste” al Consiliului Județean: „Cred că este unul din proiectele noastre cele mai ambițioase și inovative” (VIDEO)

Arhitecta-șef a Consiliului Județean Ilfov, Olivia Oprescu, a vorbit despre „Parcul Natural Zer0 Waste”, duminică, la Podcast B1 cu Andreea Moraru, și l-a descris drept „unul din proiectele noastre cele mai ambițioase și inovative”.

Întrebată despre acest proiect, Olivia Oprescu a spus: „Dacă tot vorbim despre mediu, cred că este unul din proiectele noastre cele mai ambițioase și inovative. Este vorba de transformarea unei păduri într-o pădure parc. Este vorba, mai mult de atât, de a o transforma într-un muzeu natural – «Zero Waste», chiar asta este denumirea pe care am ales-o”.

„Așa cum spuneam mai devreme, este vorba de conștientizarea participanților, celor care vin în pădure, la grija pentru natură. Pentru că ceea ce ne imaginam acolo este ca acele piste de alergare să fie realizate din material reciclat, mai concret din tălpi de pantof sport, ca obiectele de mobilier să fie tot așa, realizate din material reciclat, dar să fie niște obiecte cu mesaj”, a adăugat Olivia Oprescu.

„Dau un exemplu, «tocmai te-ai așezat pe 100 de tone de gunoi». Tocmai ca omul care vine și participanții la pădure să vină, să se așeze și să conștientizeze ce înseamnă, să înțeleagă cât de important este ca grija pentru natură să fie una colectivă, să nu fie numai o așteptare din partea autorității publice în a face lucruri bune pentru natură”, a explicat ea.

CJ Ilfov a demarat proiectul încă de anul trecut

„Acest proiect a fost demarat încă de anul trecut. Există un parteneriat între Consiliul Județean Ilfov și Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu». A fost un proiect de an dat studenților de la facultate, un workshop, de fapt, prin care le-am cerut sprijinul în a ne da concepte pentru această pădure urbană. Am vrut să vedem cum văd ei lucrurile. De altfel, jurizarea proiectelor a fost una dificilă, pentru că toate proiectele erau foarte bune. Am agreat ca cele trei proiecte câștigătoare să facă baza temei de proiect pentru studiul de fezabilitate pe care urmează să îl demarăm”, a mai spus Olivia Oprescu.