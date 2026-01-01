B1 Inregistrari!
Scene de groază la Timișoara! Oamenii au fugit speriați din calea artificiilor scăpate de sub control (VIDEO)

01 ian. 2026, 10:25
Sursa Foto: Târgul de Crăciun din Timișoara / Facebook
Cuprins
  1. Unde a avut loc incidentul cu artificii scăpate de sub control
  2. Cum au reacționat oamenii când au văzut mai multe artificii scăpate de sub control
  3. Primele țări care au intrat în Noul An

Au fost momente de groază la Timișoara, în seara de Revelion! Oamenii care au ieșit în stradă să celebreze noaptea dintre ani au trebuit să fugă din calea mai multor artificii scăpate de sub control. Acestea s-au declanșat la joacă altitudine, aspect ce a creat panică printre cei prezenți.

Unde a avut loc incidentul cu artificii scăpate de sub control

Incidentul a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara. În aceeași zonă, primăria a organizat petrecerea de Revelion. Din motive care sunt încă necunoscute, evenimentul menit să marcheze Noul An nu s-a mai desfășurat întocmai cum fusese anunțat. Reprezentanții primăriei au decis mutarea spectacolului în zona sensului giratoriu de la intersecția bulevardului Brătianu cu strada 20 Decembrie (fosta Săvinești).

Pe scenă au urcat artiști mari, unii chiar de renume mondial. Aceștia sunt Phaser, Ruslana şi Lupii lui Calancea.

Cum au reacționat oamenii când au văzut mai multe artificii scăpate de sub control

A fost panică la petrecerea organizată de primăria Timișoarei. Mai multe artificii au explodat la joasă înălțime după ce au scăpat de sub control, semănând teamă printre cei prezenți.

Oamenii au început să fugă din calea lor și, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Primele țări care au intrat în Noul An

A fost petrecere peste tot pe glob, în întâmpinarea Noului An. Insulele Kiribati, aflate în Oceanul Pacific, au fost primele care au intrat în 2026, la ora 12:00, ora României. Micuțul stat insular are un avans de aproximativ 14 ore față de Greenwich Mean Time (GMT). La doar o oră distanță, la ora 13:00 în România, anul 2026 a ajuns și în Tonga, Samoa și în anumite regiuni din Noua Zeelandă.

După Pacific, a fost rândul Australiei să se bucure de artificii și petreceri. Australia a intrat în noul an la ora 15:00 (ora României). Aceasta este urmată treptat de marile state asiatice. Până la miezul nopții în România, o mare parte din lume a trecut deja pragul dintre ani.

