Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului

Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului

Ana Maria
15 dec. 2025, 08:32
Noi detalii despre atacul terorist din Australia, comis în timpul celebrării Hanuka: Sunt cel puțin 17 morți și peste 40 de răniți. Cine sunt autorii atacului
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Dean Lewins
Cuprins
  1. Atac terorist în Australia. Când și cum a avut loc atacul armat
  2. Cine sunt victimele atacului
  3. Atac terorist în Australia. Cine au fost atacatorii și cum au fost opriți
  4. Cum au reacționat autoritățile australiene

Atac terorist în Australia! Cel puțin 16 persoane au fost ucise și peste 40 au fost rănite în urma unui atac armat pe plaja Bondi din Sydney, produs duminică seara, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka. Incidentul a avut loc într-o zonă extrem de aglomerată, unde se aflau peste 1.000 de persoane.

Autoritățile din statul australian New South Wales au confirmat că atacul este tratat drept act terorist, fiind îndreptat împotriva comunității evreiești. Bilanțul victimelor ar putea crește, mai multe persoane fiind în stare critică în spital.

Atac terorist în Australia. Când și cum a avut loc atacul armat

Atacul s-a produs duminică, în jurul orei 18:47, ora locală, când poliția a fost alertată cu privire la focuri de armă trase în Archer Park, în apropierea plajei Bondi. Doi bărbați înarmați au deschis focul de pe un pod, trăgând în mulțimea adunată la evenimentul dedicat sărbătorii Hanuka.

Potrivit imaginilor apărute pe rețeaua X, cei doi atacatori, îmbrăcați în negru, pot fi văzuți traversând podul în timp ce se aud rafale de focuri de armă și țipete de panică.

Cine sunt victimele atacului

Printre morţi se numără şi un copil, o fetiţă de 10 ani, a declarat ministrul sănătăţii din New South Wales, Ryan Park, potrivit Sky News.

În total, 42 de persoane au fost transportate la spital, inclusiv patru copii. Cinci dintre răniți se află în stare critică, iar restul sunt în stare gravă, dar stabilă. Una dintre victime este chiar unul dintre atacatori, ceea ce înseamnă că 15 civili au fost uciși.

Atac terorist în Australia. Cine au fost atacatorii și cum au fost opriți

Atacatorii au fost identificați drept un tată și un fiu. Tatăl, în vârstă de 50 de ani, a murit la fața locului, iar fiul în vârstă de 24 de ani se află în stare critică după ce a fost împușcat de poliție. Un martor, Ahmed al Ahmed, în vârstă de 43 de ani, proprietar al unui magazin de fructe, a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre agresori.

Ministrul australian de interne, Tony Burke, a oferit mai multe detalii despre atacatori. El spune că tatăl a ajuns în Australia în 1998 cu viză de student.

Fiul, despre care știm că este Naveed Akram, este cetățean născut în Australia.

Cum au reacționat autoritățile australiene

Premierul statului New South Wales a descris scenele ca fiind „profund tulburătoare”.

„Poliţia şi serviciile de urgenţă intervin, iar publicul ar trebui să urmeze sfaturile oficiale. Vom informa publicul de îndată ce vor fi disponibile mai multe informaţii”, a declarat Chris Minns, potrivit Sky News.

Atacul este considerat cel mai grav atac armat în masă din Australia din ultimii aproape 30 de ani.

