Seara de luni a adus probleme serioase pentru pasagerii care călătoreau pe una dintre rutele importante din vestul țării. Circulația feroviară dintre Băile Calacea și Sânandrei s-a oprit temporar după o avarie care a afectat alimentarea cu energie a liniei.

Cum a fost blocat traficul feroviar

Primele informații arată că problemele au apărut în timpul cursei trenului R 2610, care circula pe relația Arad – Timișoara Nord și era operat de . În timpul deplasării, pantograful locomotivei s-a rupt, iar defecțiunea a produs și avarierea liniei de contact, ceea ce a dus imediat la întreruperea circulației.

Mecanicul locomotivei a fost cel care a semnalat incidentul, iar echipele tehnice au intervenit după raportarea defecțiunii.

Ce măsuri au fost luate după apariția avariei

Pentru siguranța traficului și pentru a permite intervenția specialiștilor, linia de contact a fost scoasă din funcțiune pe sectorul Ronaț Triaj – Ortișoara. Decizia a dus la oprirea temporară a circulației între Băile Calacea și Sânandrei, iar pasagerii din mai multe garniruri au fost nevoiți să aștepte noi informații.

În funcție de durata lucrărilor, reprezentanții sistemului feroviar spun că și alte curse ar putea înregistra întârzieri.

Ce trenuri sunt afectate de blocajul din vestul țării

Până la această oră, cel puțin cinci sunt deja influențate de incidentul produs pe această rută.

Printre acestea se numără cursele:

Arad – Timișoara Nord

Timișoara Nord – Oradea

Oradea – Timișoara Nord

Arad – București Nord

Timișoara Nord – Arad

„Asigurăm publicul călător că personalul feroviar depune toate eforturile necesare pentru remedierea deranjamentelor și repunerea sub tensiune a liniei de contact, astfel încât circulația să fie reluată în condiții normale și de siguranță”, au transmis reprezentanții companiei, potrivit Antena3