Asociația Pacienților îl contrazice pe ministrul Sănătății: Spitalele nu arată bine, ci sunt vopsite, cosmetizate. Marea majoritate a UPU sunt un dezastru. Sunt secții care aproape nu funcționează (VIDEO)

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, susține că spitalele „nu arată bine”, ci „sunt vopsite, sunt cosmetizate, au fost adaptate”. „Unele unități de primiri urgențe au fost, să spunem, renovate, adaptate, dar marea majoritate sunt un dezastru, nu au capacitatea să primească 200-300 de pacienți pe zi”, a declarat el, luni, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, pe B1 TV, despre situația spitalelor din România

Întrebat de declarația făcută de președintele Asociației Medicilor din Ambulator, care spunea că spitalele vechi sunt depășite și nu are rost să le consolidezi, ci ar trebui făcute altele în locul lor, Vasile Barbu a spus: „100% are dreptate și noi am mai discutat pe această temă (…), ceea ce spune dumnealui este perfect și vă spune adevărul. Eu l-aș corecta pe domnul ministru (al Sănătății, Alexandru Rafila, n.r.), însă, atunci când spune că sunt multe spitale care . Nu arată bine, ele sunt vopsite, sunt cosmetizate, au fost adaptate”.

Întrebat ce e în neregulă cu spitalele, el a adăugat: „Nu sunt circuitele corecte, atât circuitul pacientului, circuitul personalului, circuitul materialelor, circuitul vizitatorilor ș.a.m.d. Spitalele, care trebuie să asigure siguranța pacienților și a personalului medical, trebuie să corespundă unor standarde minime. Eh, acestea au cosmetizate și nu corespund nici secțiile de terapie intensivă, nici unitățile de primiri urgențe”.

„Unele unități de primiri urgențe au fost, să spunem, renovate, adaptate, dar marea majoritate sunt un dezastru, nu au capacitatea să primească 200-300 de pacienți pe zi. Sau secții din spital care pur și simplu, acum, cu ultimele restructurări legate de pandemie, practic, aproape că nu funcționează. Sunt spitale de provincie care mai mult trimit pacienții către spitale din centrele universitare”, a continuat Vasile Barbu.

„Până și spitalele județene, unele dintre ele, au fost doar cosmetizate, și asta cu ajutorul autorităților locale, dar nu au fost îmbunătățite, nu există aer condiționat, instalațiile sanitare, foarte multe dintre ele, sunt defecte”, a mai spus președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.