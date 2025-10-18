Asocierea dintre frig și este adânc înrădăcinată. Mulți cred că un curent puternic ne îmbolnăvește imediat. Expresii ca „nu sta în curent” sunt foarte frecvente în cultura populară. Totuși, medicii spun că aceasta este în mare parte un mit. Frigul sau temperatura scăzută nu pot provoca singure o răceală. Răceala apare doar atunci când ne infectăm.

Care este cauza reală a răcelii și gripei

Infecțiile respiratorii sunt cauzate de virusuri, nu de vreme. Rinovirusurile sunt cel mai frecvent vinovat pentru răceala comună. Există peste 200 de tulpini diferite de virusuri. Acestea se transmit de la o persoană la alta. Ele se răspândesc prin picăturile de salivă din aer. Virusurile se pot transmite și prin atingerea suprafețelor contaminate. Adevărata boală debutează doar prin infecția cu un agent patogen. Deși pare logică, asocierea dintre frig și răceală este indirectă.

Cum influențează frigul sistemul nostru imunitar

Frigul nu este cauza, ci un factor care poate favoriza infecția. Oamenii de știință au descoperit mecanismul exact. afectează mucoasa nazală. O scădere de doar câteva grade slăbește imunitatea locală. Acest lucru face nasul mai vulnerabil la virusuri. Frigul usucă și aerul pe care îl respirăm. Aerul uscat deshidratează mucoasa. Astfel, capacitatea noastră de apărare scade.

De ce circulă virusurile mai mult iarna

Motivul principal ține de comportamentul nostru sezonier. Iarna, oamenii petrec mult mai mult timp în spații închise. Birourile, școlile și mijloacele de transport devin aglomerate. Contactul apropiat facilitează transmiterea. Virusurile se răspândesc mult mai ușor în aceste condiții. Un alt factor este aerisirea mai rară a încăperilor. Lipsa aerului proaspăt permite virușilor să persiste.

Ce putem face pentru a ne proteja eficient

Protecția eficientă începe cu o igienă riguroasă. este esențială. Evitați să vă atingeți fața cu mâinile nespălate. Aerisiți regulat toate încăperile. Mențineți o temperatură optimă în casă. Susținerea unui sistem imunitar puternic este crucială. Asigurați-vă că vă odihniți suficient. Consumați o alimentație echilibrată. Urmând aceste sfaturi reducem riscul real de îmbolnăvire.