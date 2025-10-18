B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat

Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat

Ana Beatrice
18 oct. 2025, 20:52
Asocierea dintre frig și răceală. Ce ne îmbolnăvește iarna cu adevarat
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care este cauza reală a răcelii și gripei
  2. Cum influențează frigul sistemul nostru imunitar
  3. De ce circulă virusurile mai mult iarna
  4. Ce putem face pentru a ne proteja eficient

Asocierea dintre frig și răceală este adânc înrădăcinată. Mulți cred că un curent puternic ne îmbolnăvește imediat. Expresii ca „nu sta în curent” sunt foarte frecvente în cultura populară. Totuși, medicii spun că aceasta este în mare parte un mit. Frigul sau temperatura scăzută nu pot provoca singure o răceală. Răceala apare doar atunci când ne infectăm.

Care este cauza reală a răcelii și gripei

Infecțiile respiratorii sunt cauzate de virusuri, nu de vreme. Rinovirusurile sunt cel mai frecvent vinovat pentru răceala comună. Există peste 200 de tulpini diferite de virusuri. Acestea se transmit de la o persoană la alta. Ele se răspândesc prin picăturile de salivă din aer. Virusurile se pot transmite și prin atingerea suprafețelor contaminate. Adevărata boală debutează doar prin infecția cu un agent patogen. Deși pare logică, asocierea dintre frig și răceală este indirectă.

Cum influențează frigul sistemul nostru imunitar

Frigul nu este cauza, ci un factor care poate favoriza infecția. Oamenii de știință au descoperit mecanismul exact. Temperaturile scăzute afectează mucoasa nazală. O scădere de doar câteva grade slăbește imunitatea locală. Acest lucru face nasul mai vulnerabil la virusuri. Frigul usucă și aerul pe care îl respirăm. Aerul uscat deshidratează mucoasa. Astfel, capacitatea noastră de apărare scade.

De ce circulă virusurile mai mult iarna

Motivul principal ține de comportamentul nostru sezonier. Iarna, oamenii petrec mult mai mult timp în spații închise. Birourile, școlile și mijloacele de transport devin aglomerate. Contactul apropiat facilitează transmiterea. Virusurile se răspândesc mult mai ușor în aceste condiții. Un alt factor este aerisirea mai rară a încăperilor. Lipsa aerului proaspăt permite virușilor să persiste.

Ce putem face pentru a ne proteja eficient

Protecția eficientă începe cu o igienă riguroasă. Spălarea frecventă a mâinilor este esențială. Evitați să vă atingeți fața cu mâinile nespălate. Aerisiți regulat toate încăperile. Mențineți o temperatură optimă în casă. Susținerea unui sistem imunitar puternic este crucială. Asigurați-vă că vă odihniți suficient. Consumați o alimentație echilibrată. Urmând aceste sfaturi reducem riscul real de îmbolnăvire.

Tags:
Citește și...
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Eveniment
Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
Eveniment
Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Eveniment
De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Eveniment
Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Eveniment
Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Eveniment
Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Eveniment
Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
Eveniment
Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Eveniment
O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Eveniment
Alimentele care luptă împotriva asteniei de toamnă. Contribuie semnificativ la buna dispoziție
Ultima oră
20:30 - Stresul la Generația Z. Tinerii resimt presiunea școlii, joburilor și a rețelelor sociale: „Terapia costă 500 de lei pe oră”
19:51 - Cine dă și cine primește curent în Europa. Adevărul despre comerțul cu energie electrică
19:14 - De ce răcim iarna? Adevărul despre frig, curent și ce ne îmbolnăvește, de fapt
18:58 - Noi detalii cutremurătoare în cazul exploziei din Rahova. Criminaliștii confirmă că toate victimele sunt femei
18:25 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și redescoperire a adevăratei identități (VIDEO)
16:19 - Surpriză la Sinaia! Vlad Oprea își reia funcția de primar după luni de interdicție și un dosar de corupție: „Binele învinge”
15:53 - Doliu în lumea muzicii românești. Un celebrul pianist român s-a stins din viață la doar câteva ore după un concert
15:15 - Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața
14:39 - Locatarii blocurilor afectate de explozia din Rahova s-au întors în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Stelian Bujduveanu: „Cea mai grea etapă”
14:30 - 18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului