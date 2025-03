Atenție la acest aliment consumat în post! Dr. Vlad Ciurea explică de ce afectează creierul

Perioada Postului Paștelui este un moment în care mulți români își schimbă , însă, fără să își dea seama, pot face alegeri care nu sunt tocmai benefice pentru sănătate. Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția asupra unui aliment foarte popular în această perioadă, care, deși gustos, poate avea un impact negativ asupra , potrivit .

Alimentul pe care dr. Vlad Ciurea nu îl recomandă în post

Deși postul este considerat benefic pentru organism, multe persoane cad în capcana alegerilor alimentare nesănătoase. În loc să consume produse vegetale bogate în nutrienți esențiali, mulți români aleg să includă în meniul lor un aliment accesibil, dar lipsit de beneficii reale pentru creier: cartoful.

Conform dr. Vlad Ciurea, cartoful are un aport nutritiv redus și, consumat în exces, mai ales sub formă prăjită, poate favoriza acumularea kilogramelor în plus.

„Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează sub nicio formă activitatea cerebrală”, a explicat Vlad Ciurea în emisiunea iThink de la Antena 3 CNN.

Ce alte alimente pot afecta creierul?

Pe lângă cartofi, dr. Ciurea avertizează și asupra consumului excesiv de pâine, care poate încetini funcțiile cerebrale și duce la o stare de oboseală accentuată.

„Pâinea, în cantitate mică, este bună. Dar pâinea pentru creier moleșește activitatea cerebrală. Tot carbohidrat este la bază. Iar amidonul stă la baza carbohidraților. Îmi pare rău, dar astea sunt adevărurile”, a continuat specialistul.

Prin urmare, în perioada postului, este esențial ca oamenii să își aleagă cu grijă alimentele, optând pentru surse de proteine vegetale și nutrienți esențiali care susțin atât sănătatea fizică, cât și funcțiile cognitive.