Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță

Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță

Ana Maria
30 ian. 2026, 09:59
Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Atenție la renovări! Ce tip de lucrări pot ajunge pe masa instanței
  2. De ce sunt necesare autorizații pentru unele modificări
  3. Ce se întâmplă dacă apartamentul este folosit în scop comercial
  4. De ce nu pot fi ocupate spațiile comune
  5. Atenție la renovări! Ce obligații au administratorul și președintele asociației
  6. Atenție la renovări! Cum pot fi evitate conflictele și sancțiunile

Atenție la renovări! Viața într-un imobil cu mai mulți proprietari presupune respectarea unor norme clare, chiar și atunci când este vorba despre propriul apartament. Orice intervenție asupra locuinței poate avea efecte asupra siguranței clădirii și asupra confortului vecinilor, motiv pentru care legea impune limite stricte.

Mulți locatari pornesc lucrări fără să se informeze și consideră că dreptul de proprietate le permite orice schimbare.

Atenție la renovări! Ce tip de lucrări pot ajunge pe masa instanței

Chiar și intervențiile considerate minore, cum ar fi dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș, pot atrage consecințe legale. Desființarea unor pereți interiori, mutarea instalațiilor sanitare sau montarea unor echipamente noi pot afecta structura sau rețelele comune ale blocului.

În lipsa documentelor necesare, astfel de lucrări pot fi sancționate, iar proprietarii pot fi obligați să readucă locuința la starea inițială.

De ce sunt necesare autorizații pentru unele modificări

Intervențiile asupra elementelor de rezistență, închiderea balconului ori relocarea bucătăriei sau a băii sunt permise doar cu avize legale. Autoritățile avertizează că aceste schimbări pot pune în pericol stabilitatea imobilului și siguranța locatarilor.

Amenzile pentru lucrări neautorizate pot fi semnificative, iar sancțiunile nu se opresc aici.

Ce se întâmplă dacă apartamentul este folosit în scop comercial

Transformarea unei locuințe într-un spațiu pentru activități comerciale, precum saloane sau cabinete, necesită acordul vecinilor și al asociației de proprietari. Fără aceste aprobări, proprietarul riscă reclamații, sancțiuni și chiar închiderea activității.

Traficul crescut și zgomotul sunt principalele motive de conflict în astfel de situații.

De ce nu pot fi ocupate spațiile comune

Zonele comune ale blocului, cum ar fi casa scării, holurile sau subsolul, nu pot fi utilizate ca spații personale de depozitare. Blocarea accesului sau ocuparea acestora fără aprobarea asociației este considerată abatere și poate fi sancționată.

Astfel de situații pot crea probleme inclusiv în cazul intervențiilor de urgență.

Atenție la renovări! Ce obligații au administratorul și președintele asociației

Conducerea asociației de proprietari are responsabilitatea de a identifica neregulile și de a le supune atenției comitetului executiv sau adunării generale.

Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii”, potrivit Articolului 38 din Legea nr. 196/2018, scrie click.ro.

Atenție la renovări! Cum pot fi evitate conflictele și sancțiunile

Specialiștii recomandă dialogul constant cu asociația și respectarea regulilor interne ale blocului. Informarea înainte de începerea lucrărilor și obținerea acordurilor necesare pot preveni litigii costisitoare.

Respectarea orelor de liniște, plata la timp a cheltuielilor și atenția la impactul modificărilor asupra celorlalți locatari contribuie la un climat armonios în comunitate.


