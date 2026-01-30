B1 Inregistrari!
Externe » Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile

Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile

Iulia Petcu
30 ian. 2026, 14:31
Sursa foto: Shutterstock

Uniunea Europeană caută soluții noi de finanțare pentru priorități precum educația și politicile de tineret, în contextul presiunilor bugetare tot mai accentuate. O propunere venită din Parlamentul European readuce în discuție rolul marilor industrii digitale în susținerea interesului public.

De ce este propusă o taxă europeană pentru jocurile de noroc

Eurodeputatul Victor Negrescu a avansat ideea introducerii unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online. Inițiativa vizează crearea unei noi resurse proprii pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, măsura ar permite finanțarea educației fără a impune costuri suplimentare cetățenilor sau bugetelor naționale, inclusiv celui al României. „Am propus o alternativă corectă și realistă pentru a finanța educația, care nu taxează cetățenii și nu pune presiune pe bugetele naționale.”

Cum ar funcționa mecanismul propus la nivel european

Victor Negrescu a explicat că industria jocurilor de noroc online este una digitală și transfrontalieră, care profită de piața unică, dar rămâne reglementată neuniform. „Vorbim despre o industrie digitală, transfrontalieră, care beneficiază de piața unică europeană, dar care este insuficient reglementată și impozitată inegal în prezent.”

În lipsa unui cadru comun, susține eurodeputatul, sunt încurajate evaziunea fiscală și concurența neloială, iar o parte din profituri părăsesc Uniunea Europeană. Propunerea include reguli clare, combaterea activităților ilegale și protejarea consumatorilor, cu accent pe minori.

Ce impact bugetar și social ar putea avea noua taxă

Amendamentul depus prevede ca o parte consistentă din viitorul buget european să fie direcționată către educație și formarea competențelor. „Solicităm ca 20% din viitorul buget european pe termen lung să meargă către educație și formarea competențelor.”

Fondurile obținute ar putea sprijini și politicile de tineret, competențele digitale sau prevenția, fără a introduce taxe directe pentru populație. Inițiativa beneficiază de sprijinul grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, relatează Antena3.

Publicația Politico apreciază că propunerea ar putea „omorî mai mulți iepuri dintr-o singură lovitură”, consolidând veniturile Uniunii și reducând fragmentarea legislativă. În opinia lui Victor Negrescu, „Este o soluție pragmatică, echilibrată și fezabilă politic, care ajută Europa să își consolideze bugetul fără a penaliza România sau cetățenii săi”.

