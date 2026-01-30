Simona Halep (34 de ani) a luat o decizie importantă în plan personal și imobiliar. Fosta lideră mondială WTA a vândut vila din , locuința în care a stat în timpul căsătoriei cu Toni Iuruc, și și-a cumpărat o nouă casă de lux într-un ansamblu rezidențial din Niculești, județul Dâmbovița. Deși proprietatea a costat aproximativ 600.000 de euro, impozitul anual plătit de sportivă este surprinzător de mic.

Vila din Snagov

Casa din Snagov, vândută recent de Simona Halep, era una impresionantă, cu nouă camere, piscină și teren de tenis. În perioada căsătoriei cu Toni Iuruc, fosta campioană și-a amenajat acolo un spațiu special dedicat carierei sale sportive.

„Am o cameră specială pe care soțul meu a amenajat-o pentru mine. E făcută foarte bine și țin acolo toate trofeele câștigate la turneele de tenis. E o cameră normală! Nu am multe camere, dar aceasta este destul de încăpătoare”, declara Simona Halep în podcastul Match Point Canada.

Vânzarea vilei din Snagov marchează, astfel, închiderea unei etape personale importante pentru fosta sportivă.

O nouă locuință de lux, la 50 de kilometri de București

După despărțirea de Toni Iuruc, Simona Halep a ales să investească într-o nouă proprietate, situată într-un ansamblu rezidențial exclusivist din Niculești, județul Dâmbovița. Vila are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați și se află într-o zonă liniștită, în apropierea unui teren de golf.

Decizia nu a fost întâmplătoare. Fosta jucătoare de tenis a vorbit deschis despre noua sa pasiune.

„M-am hotărât să cumpăr o casă (..). Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, a declarat Simona Halep.

Impozitul pentru o vilă de 600.000 de euro

Cu toate că valoarea locuinței este una considerabilă, impozitul anual plătit de Simona Halep este comparabil cu cel achitat de persoane cu venituri medii, potrivit ProSport.

Conform noului Cod Fiscal, suprafața imobilului este înmulțită cu valoarea impozabilă de 2.677 de lei pe metru pătrat, aplicabilă locuințelor dotate cu utilități. Pentru că vila se află într-o localitate situată la aproximativ 50 de kilometri de București, coeficientul de corecție este de 1,10.

La valoarea finală se aplică o cotă de impozitare de 0,14%, stabilită de Consiliul Local al Primăriei Niculești. În aceste condiții, Simona Halep datorează un impozit anual de 1.005 lei.